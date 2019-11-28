«أبوظبي للإسكان» تتواصل مع مستحقي المنح والأراضي والقروض

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان تواصلها مع كل المواطنين المستفيدين من الدفعة الثالثة للقروض والمنح والأراضي السكنية، والذين يبلغ عددهم 5 آلاف مواطن، والانتهاء من إخطارهم بأحقيتهم في المنافع السكنية عن طريق الرسائل الهاتفية النصية.

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أول من أمس، بصرف قروض سكنية وتوزيع مساكن وأراضٍ سكنية، بقيمة نحو 6.6 مليارات درهم، لأكثر من 5000 مواطن في أبوظبي.

وأفادت الهيئة بأن اعتماد الحزمة الثالثة للمنافع السكنية للمواطنين في أبوظبي يأتي انطلاقاً من حرص القيادة على ضمان الاستقرار الاجتماعي، وتعزيز الحياة الكريمة للمواطنين.

حرص

وأشارت الهيئة إلى أن اعتماد الدفعة الثالثة من القروض والمنافع السكنية للمواطنين في أبوظبي يؤكد اهتمام وحرص القيادة الرشيدة على شؤون المواطنين، وضمان مستقبل مشرق لهم ولأسرهم، وهو الهدف الأسمى، والغاية النبيلة التي سعت إليها القيادة، لإيمانها المطلق بأن الثروة الحقيقية هي الإنسان الإماراتي، لافتة إلى أن هذه الدفعة تندرج ضمن حزم برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، الذي تم إطلاقه خلال العام الماضي بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في الدفع بعجلة التنمية في الإمارة، وتعزيز سعادة المواطنين.

وبحسب الهيئة، بلغت حصيلة ما تم اعتماده من منافع سكنية للمواطنين بأبوظبي خلال الشهور الستة الأخيرة 8 آلاف و50 منفعة سكنية، بينها 6 آلاف قرض سكني، و250 مسكناً، و1800 قطعة أرض سكنية، بإجمالي 11.6 مليار درهم.

وأوضحت أنه تم اعتماد وصرف أولى دفعات المنافع السكنية للعام الجاري، في نهاية مايو، والتي شملت قروضاً وتوزيع مساكن وأراضي سكنية، لنحو 2000 مواطن، بقيمة 3.4 مليارات درهم، فيما تم اعتماد وصرف الدفعة الثانية من المنافع السكنية للمواطنين، بداية أغسطس الماضي، شملت 1000 قرض بقيمة إجمالية تبلغ نحو 1.6 مليار درهم.

وأكد جبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، أن اعتماد هذه الحزمة الإسكانية للمواطنين جاء تأكيداً على حرص القيادة الرشيدة على رفاه المواطن وسعادته وراحته، باعتباره أولوية قصوى ضمن رؤية صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله.

وقال إن هيئة أبوظبي للإسكان تعمل على تنفيذ أوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الرامية لتطوير منظومة إسكان عصرية مستدامة، إذ يحرص سموه على بناء مجتمع متماسك ينعم بمقومات الحياة الكريمة ضمن بيئة آمنة مستقرة ومحفزة على العمل والإنتاج.وأكد السويدي أن الهيئة تسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف خطة أبوظبي في مجال التنمية الاجتماعية من خلال الحرص على توفير المسكن الملائم في ظل نظام مستدام.

وثمّن بشير خلفان المحيربي مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان بالإنابة، الاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لقطاع الإسكان في أبوظبي، وحرص سموهما على توفير المسكن المناسب للمواطنين.

مجتمعات متكاملة

أكدت هيئة أبوظبي للإسكان أن آلية توزيع القروض التي تتبعها تراعي الربط مع مشاريع البنية التحتية والمرافق الخدمية، وذلك بهدف بناء مجتمعات سكنية متكاملة في جميع مناطق إمارة أبوظبي، تماشياً مع الهدف الرابع لخطة أبوظبي الذي يندرج ضمن قطاع التنمية الاجتماعية بعنوان «تنمية اجتماعية تضمن حياة كريمة لأفراد المجتمع»، لافتة إلى أنها تعمل على إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع لتوفير أفضل الخدمات الإسكانية للأسر المواطنة.