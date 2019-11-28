مواطنون: سعداء بالمكرمة السامية

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد -وصبري صقر وموفق محمد

ثمّن عدد من المستفيدين توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بصرف قروض سكنية وأراضٍ لـ 5 آلاف مواطن بقيمة 6.6 مليارات درهم، وعمّت مظاهر الفرح والسعادة المستفيدين من المكرمة السامية الجديدة.

وتوجّه فيصل علي العامري بجزيل الشكر للقيادة الرشيدة على هذه المبادرة التي تعكس اهتمامها بالمواطنين، والجهود التي تبذلها من أجل توفير الحياة الكريمة لهم.

وقال سالم محمد جمعة بتال المرر إن المكرمة الجديدة والمتجدّدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هي امتداد حقيقيّ لمسيرة الخير والعطاء والتطوّر والنماء التي يقودها سموهما بكفاءة واقتدار.

وأعرب مبارك العامري عن شكره وتقديره الجزيل للقيادة التي تحرص على تلمس احتياجات المواطنين. وقال خالد على خرباش الساعدي إن قيادتنا تولي أهمية كبيرة لخدمات إسكان المواطنين، مشيراً إلى أن المكرمة تسهم في تأسيس مجتمعات مترابطة ومتنوعة.وشكرت دلال الأحبابي القيادة على كل ما تقدمه للمواطنين، مؤكدة أن المكرمة ليست غريبة على قيادتنا.

وقالت إيمان علي سعيد صوفي: «حصلت قطعة أرض عام 2011 ولم أستطع البناء عليها لأنني شاركت في عدد من المشروعات لم يكتب لها النجاح، وللأسف لم تتوفر لديّ سيولة للبناء على الأرض، واليوم سوف أستفيد من المكرمة».

وأكد سلطان عبد الله راشد علي الزعابى أن المكرمة تظهر حرص القيادة الرشيدة على الاستمرار في نهج زايد في الارتقاء بمستوى المعيشة للمواطنين.