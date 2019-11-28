منصور بن زايد يستقبل السفير العُماني

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أمس، في قصر الوطن الدكتور خالد بن سعيد بن سالم الجرادي سفير سلطنة عمان لدى الدولة، والذي قدم لوداع سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لدى الدولة·

وثمّن سمو الشيخ منصور بن زايد خلال اللقاء الدور الإيجابي الذي قام به السفير الجرادي في تعزيز العلاقات الأخوية بين الدولتين الشقيقتين على مختلف الصعد، كما أعرب سموه عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية.

ومن جانبه، قدم السفير الجرادي الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ منصور بن زايد على كل ما لقيه من تعاون خلال فترة عمله كسفير لبلاده لدى الدولة.

حضر اللقاء معالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، وراشد سعيد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي.