رئيس الدولة يمنح سفيري عُمان وأستراليا وسام الاستقلال

المصدر: أبوظبي - وام

منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خالد بن سعيد بن سالم الجرادي، سفير سلطنة عمان لدى الدولة، وآرثر سبيرو، سفير أستراليا لدى الدولة، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى، وذلك تقديراً لجهودهما خلال فترة عملهما في الدولة، ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان ودولة الإمارات وأستراليا في العديد من المجالات.

وقلّد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، السفيرين الوسام خلال استقباله لهما بمكتب سموه بالديوان العام للوزارة في أبوظبي. وأعرب سموه عن أمنياته للسفيرين بالتوفيق والنجاح، مثنياً على دورهما في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان ودولة الإمارات وأستراليا في المجالات كافة.

تقدير

وأعرب السفيران عن بالغ تقديرهما وشكرهما لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأشادا بالسياسة الحكيمة لسموه والدور البارز الذي يقوم به إقليمياً ودولياً.

كما توجها بالشكر للجهات الحكومية في الدولة على ما وجداه من تعاون، ما كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمتهما. وإلى ذلك أقامت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، حفل وداع للدكتور خالد بن سعيد بن سالم الجرادي سفير سلطنة عمان لدى الدولة وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله لدى الدولة.

حضر الحفل الذي أقيم في فندق الانتركونتيننتال، شهاب أحمد الفهيم الوكيل المساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وسعادة سعيد عبدالله القمزي، مدير إدارة شؤون الزيارات في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين لدى الدولة.

وأثنى شهاب الفهيم ، في كلمته خلال الحفل، على دور السفير العماني في دعم وتعزيز أواصر التعاون والعلاقات المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات، متمنياً له النجاح والتوفيق في مهامه المستقبلية.

ومن جانبه، أعرب سفير سفير سلطنة عمان عن شكره وتقديره للمسؤولين في الدولة بصفة عامة ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بصفة خاصة، على ما حظي به من تعاون خلال فترة عمله لدى الدولة، ما أسهم في توطيد وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.