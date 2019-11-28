الملتقى الكويتي الإماراتي.. تأكيد للعلاقات الأخوية

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

نظّمت القنصلية العامة لدولة الكويت في دبي والمناطق الشمالية الملتقى الكويتي الإماراتي لعام 2019، احتفالاً بالعيد الوطني لدولة الإمارات، وتأكيداً للعلاقات الأخوية المتميزة بين الشعبين الشقيقين، إذ أقيم حفل هذا العام بدار أوبرا دبي، ليكون شاهداً على التميز المعماري والثقافي والفني الذي تشهده دولة الإمارات.

ونظم ملتقى هذا العام بمشاركة أكثر من 24 جهة رسمية من البلدين من وزارات وغرف تجارية ومجالس أعمال، وبحضور رفيع المستوى من الجانبين، إذ مثلت الشيخة شيخة العبد الله الصباح الجانب الكويتي بوصفها راعية للحفل، وذياب الرشيدي، عميد السلك القنصلي والقنصل العام لدولة الكويت في دبي والإمارات الشمالية، بحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، ونخبة من كبار المسؤولين، وعبد الرحمن المطيوعي، مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دبي، وجمهور غفير من الجانبين.

وقالت الشيخة شيخة الصباح إننا نحتفل اليوم بثلاث مناسبات، هي: اليوم الوطني لدولة الإمارات، وعام التسامح الذي نلمسه في وجوه ومعاملات إخواننا الأشقاء الإماراتيين، وثالثاً الملتقى الكويتي الإماراتي الذي تجمعنا به علاقات متينة أُسّست تحت مظلة زايد العطاء والمحبة، داعيةً المولى عز وجل أن يحفظ دول مجلس التعاون.

وقال ذياب الرشيدي، عميد السلك القنصلي والقنصل العام لدولة الكويت في دبي والإمارات الشمالية: «من دواعي سرورنا إقامة الملتقى الكويتي الإماراتي لنـــشارك أشــــقاءنا بدولة الإمارات العربية المتحدة احتفالاتها باليوم الوطني الــ48، الذي يحمل اسم «إرث الأوّلين» لهذا العام، ليسلّط الضوء على قيم الهوية الإماراتية الشقيقة، وموروثها الثقافي الأصيل، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، داعياً الباري عز وجل أن يتم على سموه موفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بالمزيد من التقدم والازدهار، في ظل قـيادته الحكيمة.

عمق العلاقات

وشهد حفل هذا العام مساهمة بارزة من الجهات المشاركة في مختلف المجالات الثقافية والأدبية والاقتصادية، من خلال توزيع مختلف المطبوعات والمنشورات على الجمهور، إضافة إلى مشاركة بعض الفنانين بلوحات وصور تبرز عمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين.

هذا، واشتملت فقرات الحفل على لوحات فنية موسيقية لطلبة مدارس الإمارات.