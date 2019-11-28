«اجتماعية الوطني» تناقش دعم الأسرة المنتجة وتطوير رأس المال البشري

المصدر: أبوظبي - البيان

ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الثالث من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ 17 مؤخراً، بمقر الأمانة العامة للمجلس في أبوظبي، برئاسة ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، خطة عملها الرقابية للدور الأول، ودعم الأسرة المنتجة، وتطوير رأس المال البشري.

حضر الاجتماع كل من مريم ماجد بن ثنية مقررة اللجنة، وحميد علي العبار الشامسي، وخلفان راشد الشامسي، ود.شيخة عبيد الطنيجي، وصابرين حسين اليماحي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، فيما حضرها من الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي الدكتور جابر محمد الزعابي الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة.

وقال ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة: إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها خطة عملها خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر.