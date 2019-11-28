اكتمال الاستعدادات لاحتفال إرث الأوّلين في استاد مدينة زايد

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت اللجنة المنظمة للاحتفال الرسمي باليوم الوطني 48 لدولة الإمارات العربية المتحدة عن إتمام استعداداتها، لاستقبال الجمهور في احتفال إرث الأوّلين الرسمي باليوم الوطني 48 لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يقام يوم 2 ديسمبر في استاد مدينة زايد الرياضية بأبوظبي.

وأكّدت اللجنة سعادتها للإقبال الكبير من الجمهور على حجز التذاكر، لحضور الاحتفال الأول والأضخم من نوعه، انطلاقاً من رغبتهم بالمشاركة في هذا الاحتفال والتعبير عن حبهم لدولة الإمارات، مشيرة إلى أن أعداداً محدودة فقط من التذاكر ما زالت متوفرة، داعية الراغبين بحضور الاحتفال للمسارعة في حجز تذاكرهم.

قصص

وينطوي احتفال «إرث الأوّلين» على عرض مسرحي مذهل يروي فيه 900 عارض بأدائهم المميّز قصصاً من التراث الإماراتي الأصيل، والتي عاشها الأجداد وأورثوها لأبنائهم عبر قيم الشجاعة والكرم والتسامح الراسخة في نسيج مجتمع الإمارات. كما يوظف العرض أحدث المعدّات البصرية والصوتية، التي تتكامل لتقدّم تجربة غامرة، وتم إنشاء منصة عرض مخصصة على أرض استاد مدينة زايد الرياضية بمساحة 10,000 متر مربع، فيما عمل 8 ملحنين على تلحين المقطوعة الرئيسية المصاحبة للعرض، وأداها 80 عازفاً متمرّساً، بما في ذلك عازفو الأوركسترا الفيلهارمونية الملكية.

ولضمان تجربة سلسة للجمهور، حرصت اللجنة المنظمة للاحتفال على توفير خدمة «صف وتنقل»، التي تتيح للحضور إيقاف مركباتهم في المواقف المخصصة لهم في مواقف سيارات جامع الشيخ زايد الكبير أو مركز أبوظبي الوطني للمعارض، والتوجّه إلى الاستاد بواسطة الحافلات التي ستنطلق كل 15 دقيقة، وعقب انتهاء الاحتفال ستنقل الحافلات الجمهور مرة أخرى إلى مواقفهم. ودعت اللجنة الحضور لقراءة المعلومات الموضحة على تذاكرهم لمعرفة تفاصيل المواقف المخصصة لهم، وغيرها من المعلومات التي تضمن تجربة ميسّرة.