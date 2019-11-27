طائرة الإمارات A380 بملصق عام التسامح جاهزة للرحلة التاريخية

المصدر: البيان الإلكتروني

خرجت إحدى طائرات الإمارات الإيرباص A380 من حظيرة المركز الهندسي وعلى جانبي هيكلها الخارجي ملصق "عام التسامح" ، وذلك في إطار التأكيد على مهمتها باحتضان العالم. وأصبحت الطائرة الآن جاهزة للإقلاع في الرحلة التاريخية لمرة واحدة EK 2019 يوم الجمعة 29 نوفمبر، التي ستضم أشخاصاً من مختلف الجنسيات والخلفيات الثقافية التي تشكّل نسيج مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويرسم ملصق "عام التسامح" صورة بانورامية لسلسلة بشرية من خلفيات وثقافات متنوعة يرفعون أيديهم المتشابكة تضامناً، ويحتفلون برسالة الإمارات العربية المتحدة لتعدد الثقافات. ويزين الملصق الملون جانبي الهيكل الخارجي للطائرة. وعقب أول مهمة لها يوم الجمعة 29 نوفمبر الجاري، سوف تخدم هذه الطائرة، خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، مختلف محطات شبكة A380، التي تضم الآن أكثر من 50 وجهة، لنشر رسائل التسامح والاحترام المتبادل أينما حلت.

وسوف يتمكن سكّان الإمارات من رصد الطائرة التي تؤدي رحلة "عام التسامح" EK2019 يوم الجمعة 29 نوفمبر، حيث ستحلّق الطائرة على ارتفاعات منخفضة عبر أجواء دولة الإمارات العربية المتحدة، قبالة ساحل أم القيوين في حوالي الساعة 1145 صباحاً، ورأس الخيمة في حوالي الساعة 1155 صباحاً، والفجيرة في حوالي الساعة 12:05 ظهراً. ويمكن مشاهدة الطائرة أيضاً في مدينة العين، وقبالة سواحل أبوظبي في حوالي الساعة 12:25 ظهراً، وكذلك على كورنيش الشارقة وعجمان في الساعة 12:35 و12:45 على الترتيب، قبل أن تتخذ خط سيرها على طول ساحل دبي لتهبط في مطار دبي الدولي حوالي الساعة الواحدة ظهراً.