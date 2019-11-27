شرطة عجمان تنظم مسيرة احتفالا باليوم الوطني

المصدر: عجمان :"البيان"

ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الثامن والأربعين لدولة الإمارات، نظمت القيادة العامة لشرطة عجمان مسيرة وطنية حاشدة، على كورنيش عجمان صباح اليوم ، تقدمها اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، ونائبه العميد عبد الله أحمد الحمراني والمدراء العامون ومدراء الإدارات وكبار الضباط وصف الضباط والأفراد بشرطة عجمان، بمشاركة دوريات شرطة عجمان الحديثة والقديمة والفرقة الموسيقية من مدرسة الشرطة في الشارقة، إلى جانب وفود من الجاليات الهندية والسودانية والمصرية وطلبة شرطة المستقبل، وعدد كبير من طلاب المدارس والجامعات في إمارة عجمان.

انطلقت المسيرة في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً حيث وزع أفراد الشرطة الأعلام والشالات والهدايا الوطنية، وعزفت الفرقة الموسيقية الأنغام العسكرية الوطنية، واستقرت المسيرة بمقربة قلعة المربعة حيث عبر المشاركون بالهتافات والعروض الوطنية عن حبهم ووفائهم لدولة الإمارات وامتنانهم لعطائها.

ورفع المشاركون في المسيرة لوحات تحمل شعارات وفاء ومحبة لدولة الإمارات في اليوم الوطني وتحيات إجلال للشهداء وتضحياتهم في يوم الشهيد، كما دون المشاركون رسائل بلغات مختلفة تعبر عن حبهم وفخرهم بدولة الإمارات وعام التسامح على لوحة الوفاء للوطن.

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان إن تنظيم المسيرة جاء تعبيراً عن الحب والوفاء والانتماء للوطن، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة" حفظه الله " الذي سيظل داعماً لكل المواطنين والمقيمين بيده البيضاء التي تتدفق خيراتها لرفعة الوطن، فهو امتداد لما أسسه باني الدار المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه ".