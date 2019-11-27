محمد بن راشد يستقبل الرئيس الزامبي

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في قصر سموه في زعبيل اليوم فخامة الرئيس الدكتور إدجار شاجوا رئيس جمهورية زامبيا الزائر.

ورحب سموه بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي بالرئيس الضيف والوفد المرافق وتجاذب سموه والرئيس الزامبي أطراف الحديث حول مجمل العلاقات القائمة بين دولة الإمارات وزامبيا وسبل توسيع آفاقها لتشمل قطاعات جديدة كالزراعة والمعادن والمياه والبنية التحتية.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمد جسور جديدة بين البلدين واستشراف مستقبل الاستثمارات المشتركة في ضوء رغبة قيادتي الدولتين ببناء شراكة اقتصادية يكون محورها الاستثمار المجدي والذي يحقق منافع مشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه أعرب فخامة الدكتور إدجار شاجوا عن سعادته بزيارة دولة الإمارات والإطلاع عن قرب على المستوى الحضاري والتقدم الذي حققته في شتى مناحي الحياة لا سيما البنية التحتية والازدهار الاقتصادي والتحول الى الذكاء الاصطناعي في معظم القطاعات الحيوية في الدولة .

وأبدى فخامته ترحيبه وحكومة بلاده بالاستثمارات الإماراتية على مستوى القطاعين العام والخاص مشيرا الى الثروات الطبيعية التي تزخر بها زامبيا والتي يمكن الاستثمار فيها وتحقيق الأهداف المرجوة من جدوى اقتصادية وتسويقيىة كون بلاده تتوسط ثمان دول افريقية تشكل أسواقا رائجة لأي منتج.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات و معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية و معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي محمد ابراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وخليفة عبد الرحمن المرزوقي سفير الدولة غير المقيم لدى زامبيا وابراهيم بومبا سفير زامبيا لدى الدولة وسعادة دنكان موليما القنصل العام الزامبي في دبي والوفد المرافق للرئيس.

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