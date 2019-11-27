"مواقف أبوظبي" مجانية خلال إجازتي يوم الشهيد واليوم الوطني

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن مركز النقل المتكامل في أبوظبي عن مجانية المواقف بدءاً من 1 حتى 4 ديسمبر 2019. ونوه المركز إلى ضرورة الوقوف في الأماكن المخصصة وعدم إعاقة حركة المركبات، إضافةً إلى عدم الوقوف في المواقف المخصصة للسكان من الساعة 9:00 مساءً وحتى 8:00 صباحاً، تجنباً للمخالفات.

وصرح المركز بأنه سيتم إغلاق جميع مراكز إسعاد المتعاملين أثناء الإجازة بدءاً من الأحد 1 ديسمبر على أن يستأنف العمل في يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر.

أما عن مواعيد عمل خدمات حافلات النقل العام والعبارات في إمارة أبوظبي فستعمل حسب جداول مواعيدها الاعتيادية المتبعة أثناء أيام العطل الرسمية وأيام الجمعة دون أي تغيير. للاطلاع على المواعيد.

يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.itc.gov.ae أو التواصل مع مركز الاتصال على الرقم المجاني 80088888.