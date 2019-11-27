محمد بن راشد يأمر بالإفراج عن 674 من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية

المصدر: البيان الإلكتروني

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي بالإفراج عن (674) من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي، وذلك بمناسبة احتفالات اليوم الوطني الثامن والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ونوّه المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي أن حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على العفو عن عدد من نزلاء المؤسسات الإصلاحية في دبي في المناسبات الدينية والوطنية يعكس حرص سموه على منح هؤلاء الأشخاص فرصة جديدة للعودة إلى أُسَرِهم وعائلاتهم بعد مراجعتهم للأسباب التي حادت بهم عن الطريق القويم، وتشجيعاً لهم لمواصلة حياتهم على أساس من الالتزام بالقانون والابتعاد عن المسببات التي جعلتهم يخالفونه، وتحفيزاً لهم أن يكونوا قدوة لغيرهم في احترام القانون والالتزام بأحكامه التي تبقى دائما الدرع الواقي للمجتمع والسياج الحامي لمقدراته.

وأوضح أن النيابة العامة بادرت فوراً بالتنسيق مع شرطة دبي لاتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ الأمر السامي الذي يأتي تزامناً مع احتفال دولة الإمارات بمناسبة وطنية غالية تذكرنا بالقيم الرفيعة التي قام عليها صرح الاتحاد وأرساها مؤسسه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وفي مقدمتها تأكيد سيادة القانون واحترام أحكامه ليبقى دائماً حصناً يصون مجتمعنا ويكفل لأفراده أمنهم وسلامتهم ويعزز فرص راحتهم وسعادتهم