سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة

المصدر: وام

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن تشكيل المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للفصل التشريعي العاشر.

ويقضي المرسوم الأميري - رقم /27/ لسنة 2019م - بأن يُشكل المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في فصله التشريعي العاشر من الأعضاء التالية أسمائهم على النحو التالي ..

أولاً: مدينة الشارقة .. سعادة الدكتور إسماعيل كامل إسماعيل إبراهيم البريمي وسعادة جاسم جمعة عمر عثمان المازمي و سعادة حنان راشد سعيد الجروان وسعادة خليفة محمد بو غانم السويدي وسعادة سيف محمد جاسم سيف المدفع وسعادة سيف محمد راشد بن رويجده الكتبي وسعادة الدكتور شاهين اسحاق اسماعيل المازمي وسعادة شريفة موسى حسن علي المازمي وسعادة شيخة إبراهيم عبدالله بن جويعد وسعادة عائشة محمد عبيد بوخاطر الشامسي وسعادة الدكتور عبدالرحمن محمد إبراهيم محمد الياسي وسعادة عبدالله محمد ناصر العويس وسعادة عبيد عوض عبيد الصوايه الطنيجي وسعادة علي ميحد السويدي وسعادة الدكتور محمد أحمد إبراهيم الكوس آل علي وسعادة محمد صالح محمد عبدالله آل علي وسعادة محمد علي جابر صالح الحمادي وسعادة مريم راشد أحمد بن الشيخ.

ثانياً: منطقة الحمرية .. سعادة فاطمة علي حميد سعيد المهيري و سعادة عبدالله محمد مفتاح الشامسي.

ثالثاً: مدينة الذيد .. سعادة جمال محمد سلطان بن هويدن الكتبي وسعادة الدكتور سعيد بن أحمد الطنيجي وسعادة عبيد محمد سعيد القابض الطنيجي وسعادة علي سيف النداس الكتبي وسعادة محمد سالم سيف عيسى الطنيجي وسعادة موزة مطر بن دلموك الكتبي.

رابعاً: منطقة البطائح .. سعادة سالم سعيد مبارك الجزيعي وسعادة عفراء خادم عيد حليس الكتبي.

خامساً: منطقة مليحة .. سعادة عبدالله مصبح سعيد خصونى الكتبي وسعادة عسيرة بطي عبدالله سعيد القايدي.

سادساً: منطقة المدام .. سعادة دغيش راشد سالم دغيش الكتبي وسعادة سهيل سالم حمد سويدان الكعبي وسعادة علي سعيد بن شرارة الكتبي وسعادة محمد راشد مطر بن شميّل الكتبي.

سابعاً: مدينة كلباء .. سعادة أحمد راشد علي النقبي وسعادة أحمد سالم سيف غانم الزعابي وسعادة الدكتور حميد جاسم حميد السويجي الزعابي وسعادة عبدالله إبراهيم عبدالله محمد الدرمكي وسعادة عبدالله مراد ميرزا عبدالنبي وسعادة محمد حمد عبدالله الزعابي.

ثامناً: مدينة خورفكان .. سعادة عبدالله إبراهيم موسى عبدالله وسعادة الدكتور عبدالله موسى اسماعيل صالح البلوشي وسعادة علي سعيد علي عبدالرحمن النقبي وسعادة الدكتور محمد عبدالله المر النقبي وسعادة محمد عبدالله عبدالرحمن محمد الريسي وسعادة نبيلة علي عبدالله الحمادي.

تاسعاً: مدينة دبا الحصن .. سعادة سيف علي الطليع الظهوري وسعادة طالب علي سالم البلي الظهوري وسعادة عبيد محمد سالم العضب الحمودي وسعادة محمد علي محمد أحمد النقبي.

ويُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.