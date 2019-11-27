توضيح مهم من سفارة الإمارات في الهند حول نظام التأشيرة الجديد

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت سفارة الإمارات لدى الهند أنه واعتباراً من يوم 16 نوفمبر 2019، قررت حكومة الهند منح المواطنين الإماراتيين تأشيرة عند الوصول صالحة للدخول مرتين لمدة بقاء أقصاها 60 يوماً لـ 6 مطارات هندية فقط وهي بنغالور وتشيناي ودلهي وحيدر آباد وكولكاتا ومومباي.

وأوضحت السفارة أن هذه التأشيرة متوفرة للمواطنين الإماراتيين الذين حصلوا في وقت سابق على تأشيرة إلكترونية أو تأشيرة ورقية عادية للهند، بغض النظر عما إذا كان الشخص قد زار الهند بالفعل أم لا، على ألا تقل صلاحية جواز السفر الإماراتي عن ستة أشهر مع وجود تذكرة سفر لمتابعة الرحلة أو العودة.

أما بالنسبة للمواطنين الذين يرغبون في السفر إلى الهند لأول مرة فأنه يجب عليهم تقديم طلب للحصول على تأشيرة الكترونية أو تأشيرة ورقية عادية.

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي قد أعلنت أنه أصبح بإمكان مواطني دولة الإمارات حملة جوازات السفر العادية غير المقيمين أو العاملين في جمهورية الهند الحصول على تأشيرة عند الوصول صالحة للدخول مرتين لمدة بقاء أقصاها 60 يوما لأغراض التجارة والسياحة والمؤتمرات والعلاج وذلك عبر 6 مطارات دولية مخصصة.

وتجدر الإشارة إلى أن رسوم التأشيرة لدى الوصول تبلغ 2000 روبية هندية أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية لكل مسافر بما في ذلك الأطفال.