مستشفى لطيفة يستقبل 3 حوامل مصابات بالإنفلونزا يومياً

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

كشفت الدكتورة منى تهلك المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة للنساء والولادة، أن المستشفى يستقبل يومياً 3 حالات لحوامل يتم إدخالهن إلى قسم مكافحة العدوى بسبب إصابتهن بالإنفلونزا الموسمية، حيث يعانين من ارتفاع حاد في الحرارة والجفاف والإعياء العام والتهاب الجهاز التنفسي العلوي.

وقالت الدكتورة منى تهلك: «إن إصابة الحامل بالإنفلونزا قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة على الأم والجنين».

وبيّنت تهلك «أن المنظمات والهيئات الطبية العالمية أصدرت توصيات بهذا الخصوص، ومنها تصنيف بعض فئات المجتمع ممن هم أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الإنفلونزا الموسمية، ومنهم كبار السن والأطفال والحوامل، لأن هذه الفئات لديها قابلية فسيولوجية لمضاعفات فيروس الإنفلونزا كالالتهاب الرئوي والشعبي».

وقالت: «إن وحدة مكافحة العدوى في مستشفى لطيفة تقوم بتوعية السيدات الحوامل بضرورة الحصول على تطعيم الإنفلونزا خلال هذا الموسم مع العلم أن تطعيم الإنفلونزا آمن في جميع مراحل الحمل، حيث تعمل المناعة المكتسبة من التطعيم على وقاية الأم الحامل وجنينها من مضاعفات الزكام ولمدة تمتد من 3 إلى 6 أشهر».

مخاطر

وبدوره قال الدكتور دياري عبد الرحمن رئيس لجنة مكافحة العدوى واستشاري جراحة الأطفال في مستشفى لطيفة: «إن الحوامل معرضات بشكل خاص لمخاطر الإصابة بالإنفلونزا، وإن تطعيم المرأة الحامل يمكن أن يحميها من المضاعفات، بالإضافة إلى ذلك فقد أظهرت الدراسات الحديثة أن التطعيم ضد الإنفلونزا أثناء الحمل يمكن أن يحمي الطفل من الإنفلونزا حتى سن 6 أشهر».

وبيّن أن «أفضل فترة لتلقي لقاح الإنفلونزا قبل الحمل، أي خلال التخطيط لهذه المرحلة، وذلك بالطبع بعد استشارة الطبيب»، لافتاً إلى أن «التطعيم عادة ما يحتاج إلى فترة أسبوعين حتى تكتمل فاعليته داخل الجسم، وأن الحوامل يصبحن أكثر عرضة للإصابة بالعدوى بشكل عام خلال فترة الحمل نتيجة تراجع قوة الجهاز المناعي لديهن خلال هذه الفترة، ما يسهل إصابتهن بالإنفلونزا على نحو أسرع خلال الحمل».

وقال إذا كانت المرأة تعاني من أحد الأمراض المزمنة كالربو أو السكري أو ارتفاع ضغط الدم، فتنصح بضرورة تلقي التطعيم خلال الثلث الأول من حملها، إذ يمكن أن تتسبب إصابة الحامل بالإنفلونزا في تعرضها لمضاعفات خطيرة، كالإصابة مثلاً بالالتهاب الرئوي الذي يستلزم تلقي العلاج داخل المستشفى.

وشدد الدكتور دياري على ضرورة تلقي الحامل لقاح الإنفلونزا، نظراً لأنها أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، فضلاً عن ارتفاع خطر المضاعفات لديها، مبيناً أن الحمى المرتفعة تزيد من خطر الولادة المبكرة والإجهاض، كما أنها تزيد من خطر حدوث اضطرابات في الإمداد كنقص الأكسجين.

وبدوره قال الدكتور علي السيد مدير إدارة الصيدلة: «إن «صحة دبي» توفر مطعوم الإنفلونزا على مدار العام في مراكز الرعاية الصحية الأولية للحجاج والمعتمرين، كما أنها تقوم بطلب أكثر من 30000 مطعوم خلال موسم الإنفلونزا».