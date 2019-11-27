استئصال كيس كبير من الحنجرة بالمنظار

المصدر: دبي - البيان

تمكّن أطباء قسم الجراحة العامة بمستشفى دبي، برئاسة الدكتور ياسر أمين عبد اللطيف، من إجراء عملية جراحية عن طريق المنظار عبر الفم لمريض كان يعاني وجود كيس كبير في منطقة الحنجرة، من خلال عملية استغرقت ساعتين، تم خلالها استئصال كيس القناة الدرقية الخلقي من الجدار الخارجي للحنجرة عبر الفم بدلاً من العنق باستخدام المنظار، لتكون هيئة الصحة بدبي أول مؤسسة حكومية على مستوى المنطقة تقوم بهذا الإجراء العلاجي.

وأوضح الدكتور ياسر أمين عبد اللطيف، استشاري الجراحة بمستشفى دبي: «أن المريض وصل إلى مستشفى دبي وهو يعاني عيباً خلقياً في منطقة الحنجرة أثر بشكل سلبي في حياة المريض، إذ باشر فريق جراحة الغدة الدرقية وجارة الدرقية بمستشفى دبي إجراء الفحوص والتحاليل اللازمة للمريض، ووضع الخطة العلاجية، من خلال استخدام أحدث الطرق والأساليب، والتقنيات المتطورة للتعامل مع الحالة المرضية».

وأوضح: «أن استخدام هذا النوع من العمليات من خلال الفم يسهم بشكل فاعل في تقليل الألم عند المريض، وتقليل تشوه العنق، وخفض الفترة الزمنية المستغرقة لإجراء العملية».

وأوضح الدكتور ياسر: «أن قسم جراحة الغدة الدرقية وجارة الدرقية بمستشفى دبي يُعدّ من الأقسام القليلة على مستوى العالم التي تجري كل أنواع جراحة الغدة الدرقية وجارة الغدة الرقية وفقاً لأفضل البروتوكولات والممارسات العلاجية المعتمدة عالمياً، وتطرق إلى الخطة التي يتبناها المستشفى حالياً لتنظيم دورات تدريبية للكوادر الطبية في قسم الجراحة لإجراء هذا النوع من الجراحات المتقدمة على مستوى العالم، بهدف تعميم ونقل وتبادل الخبرات بين الأطباء، وتعزيز مستوى ونوعية الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى بمستشفيات الهيئة».

تطورات

واستعرض الدكتور ياسر أمين عبد اللطيف التطورات المتلاحقة التي شهدها مستشفى دبي في هذا المجال، إذ كانت أول عملية تم إجراؤها بالمستشفى لاستئصال الغدة الدرقية بواسطة المنظار عام 2009.