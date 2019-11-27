الإمارات تستشرف مستقبل قطاع النقل العالمي

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

انطلقت في دبي أمس فعاليات النسخة الخامسة من المؤتمر الدولي لمركبات المستقبل، والمعرض الضخم المصاحب، الذي تنظمه هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، لاستشراف مستقبل قطاع النقل العالمي، وذلك بحضور أكثر من 450 مشاركاً من كبار منتجي ومصنعي المركبات من 22 دولة حول العالم.

وشهدت الدورة الخامسة من المؤتمر والمعرض المصاحب، حضوراً دولياً متميزاً، حيث تستقبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، للمرة الأولى، سيرجيو موجيكا، سكرتير عام المنظمة الدولية للتقييس «أيزو»، والدكتور جوناثان رايشنتال، كبير موظفي المعلومات السابق في مدينة بالو ألتو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وهو رائد تكنولوجيا، وفائز بجائزة أفضل مديري تقنية المعلومات في «سيليكون فالي».

وقال عبدالله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، إن الهيئة تسعى من خلال استضافة وتنفيذ هذه الفعالية السنوية الأكبر على مستوى المنطقة للجهات الحكومية والشركات الرائدة في مجال التنقل الذكي والمستدام، إلى الانسجام مع توجهات حكومة دولة الإمارات والأجندة الوطنية، في مؤشرات البيئة المستدامة والبنية التحتية المتكاملة.

وأضاف المعيني إنه انطلاقاً من حرص هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، على تنفيذ رؤية قيادة وحكومة دولة الإمارات في جعل الدولة من أوائل الدول عالمياً في استخدام المركبات الذكية وذاتية القيادة في مؤشرات البنية التحتية للنقل، فإننا ندرك أن التقدم التكنولوجي المرتكز على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة يشكل مفتاح التطور في هذا الملف.

من جهته، قال المهندس خلف خلف، مدير إدارة المواصفات في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، إن دولة الإمارات أصبحت بمثابة مركز أبحاث وجذب لمطوّري المركبات الكهربائية ومركبات خلايا الوقود الهيدروجينية والمركبات ذاتية القيادة نظراً لتوافر البنية الفنية والتشريعية، ونحن في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس نعمل باستمرار على تطوير الأُطُر اللازمة لإدخال حلول التنقل الجديدة ودعم الابتكار المستدام.

وشهدت الجلسات الحوارية مناقشة موضوعات متنوعة ومنها إنتاج الطاقة وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

وسلط المشاركون في المؤتمر الضوء على خبراتهم ورؤاهم حول مستقبل التنقل والمركبات ذاتية القيادة.

آفاق

شهد المؤتمر تنفيذ أول تجربة قيادة ذاتية لشاحنة ثقيلة من نوع مرسيدس - أكتروس في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، في رحلة بين إمارتي أبوظبي ودبي، لمسافة تصل إلى 140 كيلومتراً وهي أطول تجربة لهذا النوع من المركبات في دولة الإمارات وربما في البلدان المجاورة لتؤكد الآفاق الكبيرة التي يمكن تحقيقها بفضل هذه الآليات في نقل البضائع.