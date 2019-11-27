«خدمات رأس الخيمة» تدعو مرتادي البر للتخلص الآمن من بقايا الفحم

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

شهدت المناطق الطبيعية والبرية في رأس الخيمة خلال الأيام الماضية ارتفاعاً كبيراً في أعداد رحلات التخييم والسهرات الليلية، وخاصة على قمة جبل جيس وشارع الشيخ محمد بن زايد وشواطئ الإمارة، نتيجة انخفاض درجات الحرارة وانتشار البساط الأخضر الذي غطى الرمال بعد هطول الأمطار خلال الفترة الماضية.

وحذّر أحمد حمد الشحي مستشار الخدمات العامة بدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، الأهالي والسياح من السلوكيات الخاطئة خلال فترة التخييم والسهرات الليلية، وخاصة التخلص من بقايا فحم الشواء والحطب بطريقة غير آمنة داخل الحاويات البلاستيكية غير المخصصة لتلك النوعية من المخلفات، لافتاً إلى أن بعض مرتادي المناطق الطبيعية يتخلصون من بقايا الفحم بالدفن في الرمال، أو جمعه داخل الأكياس البلاستيكية دون إطفائه بشكل كامل، ما يؤدي إلى اندلاع الحرائق داخل حاويات جمع المخلفات.

وأشار إلى أهمية التأكد من إطفاء بقايا الفحم بشكل كامل وعدم وجود أجزاء مشتعلة أو بها حرارة قبل التخلص منها، بهدف تجنب انتشار الحرائق أو التسبب في إشعال مركبات نقل المخلفات في حال وجود بقايا فحم مشتعلة، مشيراً إلى أن الدائرة زادت أعداد الحاويات المعدنية المخصصة لجمع الفحم في مختلف المناطق الطبيعية والبرية، مع ضرورة تجنب إشعال الفحم أسفل الأشجار تجنباً لاندلاع الحريق في مناطق الأشجار.

وأوضح الشحي أن دوريات «راقب» البيئية سجلت 11614 مخالفة بيئية متنوعة في مختلف مناطق الإمارة منذ بداية العام وحتى 25 نوفمبر الجاري، لافتاً إلى أن تسجيل تلك المخالفات أسهم في ردع المستهترين بجمال المناطق الطبيعية من التشوية وتوصيل رسالة مهمة للسياح من الجنسيات الأوروبية، وخاصة قمة جبل جيس التي تأتي في مقدمة تلك الوجهات، بالإضافة للمناطق البرية التي تحولت بفعل الأمطار إلى اللون الأخضر وانتشار نباتات الزهور البرية.

مناشدة

وناشد الشحي الأهالي بضرورة استخدام تطبيق «كلنا راقب» الذكي لتسجيل مخالفات الأشخاص الآخرين الذين يصرون على تشويه تلك المواقع الطبيعية، ومساندة جهود مفتشي دوريات «راقب» في حماية البيئة واستدامتها، أو الاتصال عبر الرقم المجاني 8008118، لمنع تلك السلوكيات، مؤكداً أن مفتشي دوريات «راقب» البيئية مهمتهم الأساسية رفع ثقافة الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع وإشراكهم في الحفاظ على المناطق البرية والطبيعية.