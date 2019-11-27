شرطة دبي تعيّن 296 موظفاً اجتازوا اختبار «إمسات»

المصدر: دبي - البيان

أكد اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، رئيس لجنة التعيين والإيفاد، أن شرطة دبي طبقت اختبار الإمارات القياسي «إمسات» في تعيين الموظفين الجدد الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وذلك انطلاقاً من تنفيذها لأحد أهم محاور الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، والذي يركز على تحقيق نظام تعليمي رفيع المستوى، مشيراً إلى أن تطبيق اختبار «إمسات» جاء خلال مقابلات استقطاب الكفاءات المواطنة من خريجي الثانوية العامة في شهر أغسطس الماضي، حيث تم تعيين 296 موظفاً ممن اجتازوا الاختبار.

ولفت اللواء السلال إلى أن هذا الاختبار أصبح أحد شروط التعيين على مستوى القيادة العامة لشرطة دبي خلال العام الجاري، وذلك عملاً بتوجيهات اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، لما يوفره الاختبار من تقديم قياس للمستوى الدقيق حول معارف ومهارات الطلبة في الدولة بشكل عام وخاصة المتقدمين للالتحاق للعمل في شرطة دبي، أو الالتحاق بالدراسة في أكاديمية شرطة دبي.

وأضاف اللواء السلال أن اختبار الإمارات القياسي اعتمدته شرطة دبي ضمن منظومة عملها في تعيين الموظفين الجدد الحاصلين على شهادة الثانوية العامة لما يحتويه من مجموعة اختبارات إلكترونية ومعيارية مبنية على المعايير الوطنية لقياس وتقييم أداء الطلبة على مستوى الدولة.

وأكد أن هذا الاختبار يقيس معلومات ومهارات طلبة الصف الثاني عشر بعد انتهائهم من مرحلة التعليم العام وانتقالهم لمرحلة التعليم العالي، وبالتالي فإنه يعطي أصحاب القرار معلومات مفيدة حول مستوى الطلبة.