مواطنون: فرحتنا باليوم الوطني تضاعفت

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة، وأحمد سعيد، وموفق محمد

ثمن مواطنون في أبوظبي توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بصرف قروض سكنية وتوزيع مساكن وأراضٍ سكنية، بقيمة إجمالية بلغت 6.6 مليارات درهم على أكثر من 5000 مواطن في إمارة أبوظبي.

وعبروا عن شكرهم وعرفناهم للقيادة الرشيدة على هذه المكرمة التي أدخلت الفرحة والسرور في قلوب أبناء الإمارات إضافة لفرحهم وهم يحتفلون باليوم الوطني لدولة الإمارات الـ48.

وقال المواطن جاسم الزعابي: إن اعتماد الدفعة الجديدة يؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بشؤون المواطنين وحرصها على ضمان مستقبل مشرق لهم ولأسرهم، وهو الهدف الأسمى، والغاية النبيلة التي سعت إليها القيادة لإيمانها المطلق بأن الثروة الحقيقية هي الإنسان الإماراتي، مشيراً إلى أن هذه المكارم المستمرة لقيادتنا الحكيمة تأتي تأكيداً لحرصها على توفير كافة أسباب الحياة الكريمة للمواطن، وتوطيد أركان استقرار الأسرة الإماراتية التي تحظى باهتمام ورعاية خاصة.

وتوجه الزعابي بالتهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الـ48، وقال: «إن تخصيص الأراضي والمساكن للمواطنين وتقديم مبالغ كبيرة قروضاً إسكانيةً، ينبع من اهتمام القيادة بأبناء الإمارات، وتوفير كل ما يسعدهم ويجعلهم يعيشون في راحة وهناء، إذ إن القيادة الحكيمة حريصة على توفير الحياة الكريمة لأبناء الإمارات، وحشد كافة الطاقات والإمكانيات للمضي قدماً في مسيرة التنمية الشاملة».

وإلى ذلك قال عبيد راشد السويدي: «إن هذه المكرمة الجديدة تجسد الاهتمام المتواصل للقيادة الحكيمة وحرصها الدائم على توفير الحياة الكريمة لأبناء الإمارات وتوفير كل ما يسعدهم، هم وأسرهم وكذلك تعزيز الارتباط والاستقرار لهم وحشد كافة الطاقات والإمكانيات للمضي قدماً في مسيرة التنمية الشاملة».

جهود مخلصة

وأضاف: «إن ما تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم من تطور في جميع القطاعات يعد ترجمة واضحة للجهود المخلصة والكبيرة للقيادة الرشيدة التي جعلت رفاه المواطنين وسعادتهم هدفاً لا بد من تحقيقه وترجمته إلى واقع ملموس فحصدت الدولة مراكز متقدمة في التنافسية بين دول العالم في مجال تحقيق السعادة للمواطنين».

وإلى ذلك قال المواطن حسن العبيدلي: إن مكرمة القيادة الرشيدة جاءت لنشر البهجة والسرور في قلوب أبنائها المواطنين وضاعفت فرحة اليوم الوطني حيث جعلت العيد عيدين، مشيراً إلى أن هذه المكرمة تعكس اهتمام القيادة وسعيها الحثيث، لتلبية احتياجات شعبها وكل ما يختص بمقومات العيش الكريم وكل مفردات الرفاهية التي تجعله أسعد شعب على وجه الأرض.

آمال وطموحات

وأضاف العبيدلي: «إن الآمال والأحلام تتحقق بفضل الله تعالى، ثم بفضل القيادة الرشيدة وحرصها على توفير كل ما يلزمنا من تعليم وصحة ومسكن كريم يجمع أفراد الأسرة،، والحمد لله على كرم الله أن أعطانا قادة يحبون شعبهم ويبذلون الغالي والنفيس من أجله، وأهنئ قيادتي الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني للدولة وأسأل الله تعالى أن يمن عليهم بوافر الصحة والعافية، وأن يبارك لهم في كل مسعى يسعونه».

وتابع: «نحمد الله تعالى على اهتمام القيادة الرشيدة بنا وبسائر الشعب، فهم يعملون على تلبية كل ما من شأنه أن يغمرنا بالفرح والسعادة، ويلم شمل أبنائنا ويجمعهم في بيت واحد، ومهما قدمنا فلن نوفي الوطن والقيادة حقهم علينا».

وبدوره أشار محمد علي «إلى أن الكلمات عاجزة عن شكر القيادة الحكيمة فهم ذخر البلاد والعباد».

وأضاف: مهما قدم شعب الإمارات من تضحيات فهذا قليل في حق القيادة الرشيدة ومواقفها النبيلة، فهم قادتنا الذين نفخر بهم في كل ميدان وسيبقى البيت متوحداً، ونحن رهن إشارتهم مبتهلاً إلى الله تعالى أن يحفظ القيادة الرشيدة، ويديم عليها الصحة والعافية وأن يجعله من جنود الوطن وأبنائه الأوفياء الذين يذودون عنه وعن قادته، ويضحون بحياتهم في سبيل ذلك.

وأضاف: «رحم الله الوالد المؤسس باني حضارة الدولة زايد الخير»، مشيراً إلى أن الأحلام تتحقق في دار زايد الخير، ولا شيء يقف أمام قيادتنا الرشيدة لتحقيق ما نتمناه في ديارنا ديار الخير والعز والعطاء.

ومن جانبه قال المواطن خالد أحمد الشامسي: «إن المكرمة ليست غريبة من حكومة وقادة دولة الإمارات، فهذا غيض من فيض من الذي يقدمونه، لإسعاد أبنائهم المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم».

وبدوره قال المواطن خالد المنذري: «إن المكرمة التي تأتي بالتزامن مع اليوم الوطني الـ48، تعد مكرمة جديدة تضاف إلى سلسلة المكارم التي عودتنا عليها قيادتنا الرشيدة، حيث تضع قيادتنا الرشيدة سعادة المواطنين على رأس أولوياتها».