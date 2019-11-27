سفارتنا في كولومبيا تنظم منتدى التسامح والتعايش

المصدر: أبوظبي - البيان

نظّمت سفارة الإمارات في العاصمة الكولومبية «بوغوتا» منتدى التسامح والتعايش السلمي بين الأديان والثقافات، الذي انعقد في إطار الاحتفاء بعام التسامح، بالتعاون مع سفارة الفاتيكان وجامعة «أوني أجوستيانا» الكاثوليكية.

وقال سالم راشد العويس، سفير الدولة لدى جمهورية كولومبيا: «إن مفهوم التسامح في الإمارات نهج غرسه ورسّخه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسون، وانتهجته القيادة الرشيدة للدولة، برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله».

وذكر: «أن دولة الإمارات العربية المتحدة أعلنت عام 2019 عاماً للتسامح، لتتويج ما تبنّته الدولة منذ تأسيسها لتكون جسراً للتواصل والتعايش»، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تحتضن أكثر من 200 جنسية تنعم بالحياة الكريمة والاحترام، كما كفلت قوانين الدولة للجميع العدل والاحترام والمساواة، وجرّمت الكراهية والعصبية، وأسباب الفرقة والاختلاف.

واستعرض السفير جهود الدولة المبذولة في مجال ترسيخ قيم التسامح وحرية ممارسة الشعائر الدينية ومكافحة التمييز، منوهاً باستحداث وزارة خاصة للتسامح وإنشاء المعهد الدولي للتسامح، وإصدار قانون مكافحة التمييز والكراهية، وإنشاء مراكز مكافحة التطرف والإرهاب التي أطلقتها الدولة لتحقيق قيم التسامح محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وشارك في المنتدى عدد من السفراء المعتمدين لدى كولومبيا ووفود من الحكومة الوطنية والجامعات المحلية، إضافة إلى ما يزيد على 300 طالب وأستاذ جامعي.

وتم خلال الحفل التوقيع على نسخة مطابقة لوثيقة التسامح والأخوة الإنسانية.