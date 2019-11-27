«إصلاحية عجمان» تتلقى دعماً مالياً لنزلائها من «بيور جولد جيو»

المصدر: عجمان - البيان

تسلّمت القيادة العامة لشرطة عجمان دعماً مالياً بقيمة 130 ألف درهم من مؤسس مجموعة بيور جولد جيو للمجوهرات فيروز مرشنت للإسهام في شراء تذاكر سفر للمبعدين والمعسرين مادياً، والذين ليس بقدرتهم شراء تذكرة سفر للعودة إلى بلدانهم من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية بعجمان.

وعبّر اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، عن بالغ شكره وتقديره لمجموعة بيور جولد، ممثلة بفيروز مرشنت لدعمه الدائم لنزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية بعجمان، مشيداً بهذه البادرة الكريمة، مؤكداً أن مشاركة أفراد المجتمع ورجال الأعمال والشخصيات البارزة في الإمارة والمؤسسات المختلفة تدل على دورها البارز في التمكين الاجتماعي، وتعزيز روح التكافل والتلاحم بين الأفراد.