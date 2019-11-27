منح أعضاء لجنة بطاقة إسعاد وسام شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

منح اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أعضاء لجنة بطاقة إسعاد «وسام شرطة دبي»، وذلك نظير جهودهم المثمرة في استقطاب عروض وامتيازات نوعية ومتفردة لكافة حاملي بطاقة إسعاد على مستوى الدولة في مختلف القطاعات التي تستهدفها البطاقة.

وأشاد اللواء عبد الله خليفة المري خلال تكريم أعضاء لجنة بطاقة إسعاد، الذي حضره مساعدو القائد العام وعدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة في مركز شرطة بر دبي، أشاد بما أنجزه أعضاء اللجنة كل في اختصاصه، وبالنتائج التي تخطت حدود العروض والخصومات إلى تنفيذ مبادرات إنسانية، وتوفير منح تعليمية وعلاجية للمعسورين مادياً.

جهود

وأكد القائد العام لشرطة دبي، أن الجهود التي بذلها فريق لجنة بطاقة إسعاد خلال الفترة الماضية، كانت محل إشادة من مختلف الجهات والدوائر المنضمة إلى برنامج «إسعاد»، داعياً كافة الإدارات العامة في شرطة دبي إلى دعم هذا الفريق وتذليل أي صعوبات قد يواجهها، لافتاً إلى أن جهودهم تنصب نحو هدف واحد وهو تحقيق السعادة ورفع نسبة الرضا لدى الموظفين في الجهات الحكومية وشبه الحكومية.

وبدورها، تقدمت منى العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد، بالشكر الجزيل إلى القائد العام لشرطة دبي، على هذا التكريم المميز والرائع، مشيرة إلى أن المتابعة الحثيثة والاهتمام المستمر منه بهذه اللجنة، دفعنا إلى ابتكار وسائل جديدة ومميزة تعزز من عملنا وتعكس رؤية شرطة دبي في جعل السعادة وسيلة فعّالة لتحقيق الرضا الوظيفي لدى الموظفين، مؤكدةً أن لجنة بطاقة إسعاد لن تدخر جهداً في سبيل تنفيذ كافة المهام الموكلة لها لتحقيق الهدف الرئيس الذي أنشئت من أجله وهو تحقيق السعادة لكل من يحمل هذه البطاقة المميزة.