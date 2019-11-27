شرطة رأس الخيمة تحقق أمنية طالبة عربية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

حققت شرطة رأس الخيمة، ممثلة في إدارة المرور والدوريات، أمنية الطالبة رغد حسين حمزة في الصف الخامس الابتدائي، بمدرسة النصر الخاصة، وهي عربية الجنسية ولديها رغبة بأن تصبح «ضابط شرطة».

وأوضح العميد محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية، أن شرطة رأس الخيمة حرصت على الاستجابة لرغبة الطالبة وحققت لها أمنيتها ضمن إطار حرص شرطة رأس الخيمة على تحقيق المبادرات المجتمعية مع أفراد الجمهور، ومد جسور التواصل معهم لتعزيز ثقتهم بالخدمات الشرطية المقدمة وإسعادهم بها، وتطبيقاً لمبادراتها خلال عام التسامح، الرامية إلى تعزيز ثقافة التسامح مع مختلف فئات المجتمع باختلاف أشكالهم وثقافاتهم ومعتقداتهم، وفئاتهم العمرية.

خطة

ونفّذ فريق التوعية والإعلام المروري بإدارة المرور والدوريات، خطة لتحقيق أمنية الطالبة رغد، من خلال القيام بجولة في أحد شوارع الإمارة، وخلال الجولة قامت الطالبة بتوزيع أعلام دولة الإمارات العربية المتحدة، على الطريق العام، وتقديم النصائح والإرشادات المرورية إلى مستخدمي الطريق، الأمر الذي أدخل البهجة والسرور إلى نفسها، لتبدي سعادتها بهذه الفرصة التي أتيحت لها، شاكرة رجال المرور والدوريات، نظير تحقيقهم أُمنيتها، وحسن تعاملهم معها.