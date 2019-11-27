دبي تستضيف مؤتمراً إقليمياً لمكافحة جرائم الملكية الفكرية 8 ديسمبر

المصدر: دبي - شيرين فاروق

تحت رعاية وحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للملكية الفكرية، تنظم جمعية الإمارات للملكية الفكرية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) فعاليات المؤتمر الإقليمي الثامن لمكافحة الجرائم الماسّة بالملكية الفكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت شعار «مكافحة جرائم الملكية الفكرية - شركاء في التقدم»، خلال الفترة من 8 - 9 ديسمبر 2019 في فندق العنوان سكاي فيو بدبي، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، وجمارك دبي، ومجلس أصحاب العلامات التجارية، ومختبرات أندررايترز (UL)، وبمشاركة عدد من الجهات والشخصيات العربية والإقليمية والعالمية.

وقال اللواء عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد مساء أول أمس في دبي، إن المتحدثين في الحلقات النقاشية يمثلون نحو 30 دولة وجهة متخصصة في مجال إنفاذ قانون حماية الملكية الفكرية في العالم، في مقدمتهم منظمة الإنتربول، وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، وممثلون من الهيئات المعنية بالملكية الفكرية في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا واليابان وسنغافورة والسعودية، وشركات Apple وتويوتا وشركة لويس فيتون.

ورداً على سؤال «البيان» عن توصيات المؤتمر في دوراته السابقة، أفاد اللواء العبيدلي بأن كل التوصيات تتم دراستها وتُنشر على صفحة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، منوهاً بأن الجمعية تعكف على رفع بعض التوصيات إلى الجهات المختصة، في ظل التعاون الكبير الذي تشهده مع مختلف المؤسسات محلياً وإقليمياً وعالمياً.

القرصنة

ومن جانبه، أفاد الدكتور عبد الرحمن المعيني، أمين السر العام لجمعية الإمارات للملكية الفكرية، أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على مكافحة جرائم الملكية الفكرية والقرصنة والبضائع المقلدة، عبر المحاور التي سيتم طرحها من الجهات والشخصيات العربية والإقليمية والعالمية المشاركة، فضلاً عن استعراض أفضل الممارسات في مكافحة الجرائم المنظمة.

جدول أعمال

يتضمن جدول أعمال المؤتمر في اليوم الأول 5 حلقات نقاشية لـ20 متحدثاً، ويشتمل اليوم الثاني على عقد حلقات نقاشية في قاعتين منفصلتين، ويشرف على المجموعة الأولى من الحلقات النقاشية، وعددها 5، كل من جمعية الإمارات للملكية الفكرية ومنظمة الإنتربول، وتشرف جمارك دبي على المجموعة الثانية التي تتضمن عقد 7 حلقات نقاشية.