%40 من الرجال لا يلتزمون بإجراء الفحوصات الطبية العامة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

كشفت نتائج دراسة أجراها مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، أحد مرافق الرعاية الصحية عالمية المستوى التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، أن إيقاع الحياة السريع والشعور بالإحراج هما العاملان اللذان يقفان وراء عدم اهتمام الرجال في الدولة بصحتهم.

وأظهرت الدراسة، التي أجريت في إطار حملة «اذكرها» وشارك فيه أكثر من 1000 شخص يعيشون في الدولة، أن أكثر من 40% من الرجال لا يلتزمون بزيارة الطبيب لإجراء الفحوصات الطبية العامة إذا لم يكن لديهم أعراض غير طبيعية، فيما أشار أكثر من نصف المشاركين إلى أنهم يلجأون إلى الطبيب فقط عند تخوّفهم من معاناتهم من مرض خطير.

وأكد الدكتور زكي الملاح، أخصائي أمراض المسالك البولية في المستشفى: «أن نتائج هذه الدراسة تتوافق مع ما يلمسه الأطباء في المستشفى يومياً، وقال: «إن إحجام الرجال عن الالتزام بإجراء الفحوصات الطبية الدورية ومناقشة مخاوفهم الصحية قد يضيع عليهم فرص الكشف المبكر عن المرض التي يمكن أن تنقذ حياتهم. نأمل أن تسهم هذه الحملة في تشجيع الجميع على عدم إهمال الخضوع للفحوصات بشكل منتظم».

وفي رد على سؤال حول سبب عدم الرغبة في استشارة الطبيب بشأن الصحة، لفتت إجابات 23% من المشاركين إلى الانشغال الفائق و21% إلى الخوف و15% إلى عدم وجود ما يثير القلق، كما بينت النتائج أن الحرج من زيارة الطبيب عند الرجال يبلغ ضعف ما هو عليه عند النساء، إذ أشار 12% من الرجال المشاركين، مقارنة بـ6% فقط من النساء المشاركات، إلى أنهم يشعرون بحرج من زيارة الطبيب».