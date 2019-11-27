«الإمارات للطاقة النووية» تعرّف أهالي الظفرة بمستجدات «براكة»

المصدر: أبوظبي - البيان

نظّمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية منتدى مجتمعياً في مجمّع بينونة التعليمي بمدينة زايد في منطقة الظفرة في أبوظبي، بحضور أكثر من 300 من السكان والطلاب والجهات المعنية، في إطار نهج المؤسسة للتواصل مع كل فئات المجتمع المحلي، للتعريف بأهمية البرنامج النووي السلمي الإماراتي، ودوره الاستراتيجي في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسلّط المنتدى الضوء على أهمية الطاقة النووية السلمية، بوصفها مصدراً آمناً وموثوقاً وصديقاً للبيئة لإنتاج الكهرباء، سيغطي ربع احتياجات دولة الإمارات من الطاقة الكهربائية فور تشغيل المحطات الأربع لمشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية، إذ استعرض المهندسون والمختصون في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة التابعة لها شركة نواة للطاقة آخر مستجدات محطات براكة للطاقة النووية السلمية، في وقت تجري خلاله الاستعدادات لبدء تحميل الوقود النووي في مفاعل المحطة الأولى بداية عام 2020، طبقاً للموافقات الرقابية والتنظيمية.

وأشارت المؤسسة إلى أنه في الوقت الراهن يوجد نحو 450 مفاعلاً نووياً سلمياً لإنتاج الطاقة الكهربائية في العالم، توفر نحو 10% من الاحتياجات العالمية للكهرباء وفق أعلى مستويات الأمان والسلامة، بينما تتميز تكنولوجيا الطاقة النووية بأنه لا ينتج عنها أي غازات كربونية، كما أنها ثاني أكبر مصادر الطاقة المنخفضة الكربون في العالم.

وقال المهندس محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: «نحرص في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على التواصل الدائم مع سكان منطقة الظفرة الذين نعتبرهم من أهم شركائنا الرئيسين، ولا سيما أننا نعمل على تطوير مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية في هذه المنطقة، وتزداد أهمية اطلاع سكان منطقة الظفرة على آخر مستجدات المشروع، والإجابة عن استفساراتهم في وقت ننتقل فيه من عمليات الإنشاء نحو العمليات التشغيلية، وتحميل الوقود النووي في مفاعل المحطة الأولى بداية عام 2020 طبقاً للموافقات الرقابية والتنظيمية».

وأضاف الحمادي: «الطاقة النووية السلمية ستوفر كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية الآمنة والصديقة للبيئة لشبكة كهرباء الدولة، إضافةً إلى توفير فرص عمل مجزية للكفاءات الإماراتية على مدى العقود المقبلة، ونحن سعداء بالفرصة التي أتيحت للفرق المختصة في المؤسسة والشركات التابعة لها، للتواصل مع سكان منطقة الظفرة، وإطلاعهم على خططنا وأنشطتنا من خلال هذا المنتدى المجتمعي في مدينة زايد».