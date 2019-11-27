«السعودي الألماني - عجمان» يدشن قسماً لكبار المواطنين وأصحاب الهمم

المصدر: عجمان - البيان

دشن المستشفى السعودي الألماني في عجمان قسماً جديداً مخصصاً لرعاية كبار المواطنين وأصحاب الهمم، يوفر عناية خاصة بهم على مدار الساعة، ويقدّم خدمات رعاية شاملة، لكونهم عرضة للإصابة بالعديد من المشكلات الطبية المعقدة، مثل ضعف الذاكرة، والسقوط المتكرر، وهشاشة العظام، والسلس البولي، وتدهور الوظائف الحيوية.

وقالت الدكتورة ريم عثمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات السعودي الألماني: «يتمثل الهدف الأساسي في إيجاد مكان آمن يحمل أُلفة المنزل، وتتوافر به خبرات طبية ممتازة لإجراء الفحوص، وإعادة التأهيل عند الحاجة، كما يتيح الجناح إجراء الفحوص الإكلينيكية وجلسات العلاج الطبيعي في مكان تسوده الألفة والود، وملحق به حديقة تمنح الكبار وأصحاب الهمم البيئة المثالية للاستجمام والاستمتاع بالهواء النقي».