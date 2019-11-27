جلسة حوارية في العين حول تمكين المرأة

المصدر: العين ــ جميلة إسماعيل

نظمت مؤسسة التنمية الأسرية في منطقة العين، صباح أمس، جلسة حوارية بعنوان «حماية المرأة»، قدمتها خولة السويدي مديرة المؤسسة.

وناقشت الجلسة دور القوانين في دعم وتمكين المرأة.

وتضمنت الجلسة الحوارية العديد من المحاور، حيث ركز المحامي والمستشار القانوني عبد الله الكعبي على مناقشة القوانين الداعمة للمرأة، في حين تم التركيز في المحور الثاني على القوانين الجديدة لحماية المرأة، وبيان المسؤولية المشتركة بين الرجل والمرأة.

وتحدث الكعبي في المحور الثالث على المعيقات التي تواجهها.

وقال المحامي والمستشار القانوني عبد الله الكعبي، ورئيس الهيئة الإدارية لجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين في أبوظبي: «تهدف الجلسة إلى رفع الوعي المجتمعي مع التركيز على التخطيط الواعي للمستقبل ».