«الصحة» تنظم ورشة عن «بيئة العمل الإيجابية»

المصدر: دبي - البيان

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، متمثلة في إدارة الرعاية التخصصية قطاع المستشفيات ورشة عمل بعنوان «بيئة العمل الإيجابية وجودة الحياة» للقادة وموظفي الوزارة، في فندق كراون بلازا فستيفال سيتي - دبي، بحضور الدكتورة منى الكواري مدير إدارة الرعاية التخصصية – قطاع المستشفيات.

وركزت الورشة التي حاضر فيها الدكتور تامر عليوة، الخبير في علم النفس التطبيقي المهني، واستهدفت أكثر من 30 موظفاً من الإدارات المعنية، على السعادة من منظور علمي مستنداً إلى نظريات العلوم الإنسانية الكامنة وراء السعادة، وكيفية صنع تجارب عملية بين قطاعات وزارة الصحة ووقاية المجتمع.