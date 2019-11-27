منصات ذكية تدعم مشاريع الأسر المنتجة في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي، وشركة «أفينيو سوليوشن»، الشركة الوطنية المتخصصة في تطوير البرامج الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المتحرك، والعضو في مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، عن توقيعهما لمذكرة تفاهم للتعاون في دعم مشاريع الأسر المنتجة والترويج لمنتجاتها المنزلية عبر المنصات الإلكترونية الذكية وفي المعارض المتخصصة.

وقع الاتفاقية في مقر هيئة تنمية المجتمع كل من: سعيد الطاير، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والتطوير الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع، وفهيم الزبيدي، المدير التنفيذي لشركة «أفينيو سوليوشن».

ويسعى الطرفان إلى مواءمة الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في توفير منصات ذكية متطورة يتم توظيفها بالشكل الأمثل لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتساهم في الوصول إلى تحول رقمي يخدم أفراد المجتمع، حيث سيتم في إطار هذه الاتفاقية إدراج أصحاب التجارة المنزلية الأعضاء في برنامج التمكين التابع للهيئة، في تطبيق «أكشاك»، كما سيتم تدريبهم على استخدام التطبيق بما يتيح لهم الترويج لمنتجاتهم بطرق متنوعة.

وبموجب الاتفاقية ستتولى شركة «أفينيو سوليوشن»، تنظيم مجموعة من الحملات الترويجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لتطبيق «أكشاك»، كما ستتعاون مع الهيئة لتنظيم عدد من المعارض المتخصصة للترويج للأسر المنتجة الأعضاء في برنامج التمكين.

وانطلاقاً من حرص الطرفين على تحقيق أكبر فائدة ممكنة لأعضاء برنامج التمكين من الأسر المنتجة ستتولى شركة «أفينيو سوليوشن» متابعة أداء الأعضاء من الأسر المنتجة على منصة تطبيق «أكشاك» وإصدار تقارير بهذا الشأن والعمل جنباً إلى جنب مع هيئة تنمية المجتمع لوضع الخطط المناسبة لتطوير أدائهم.