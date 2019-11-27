«بنك الإمارات للوظائف» آلية لضمان التوطين في 5 آلاف مسمى وظيفي

المصدر: أبوظبي ــ البيان

أطلق سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، خلال الاجتماعات الحكومية، «بنك الإمارات للوظائف»، في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإلزام كافة المنشآت الحكومية والقطاع الخاص بمنح أولوية التعيين للمواطنين في 160 مهنة مستهدفة تضم خمسة آلاف مسمى وظيفي.

ويعد البنك منصة حكومية إلكترونية تتيح للمواطنين التقديم بشكل مباشر على الوظائف. ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المرحلة الأولى لتشمل 160 جهة، وهي الجهات الحكومية والشركات شبه الحكومية اتحادية ومحلية، فضلاً عن شركات مساهمة عامة والمصارف الوطنية، فيما سيتم تطبيق المرحلة الثانية في بداية الربع الثاني من العام المقبل، حيث ستشمل كذلك القطاع الخاص.

وتلزم الآلية الجهات بالإعلان عن الوظائف على الموقع «aejobs.ae» وبتوضيح الأسباب التي تقف وراء عدم تعيين مواطن قبل السماح لها بتعيين غير المواطن، وذلك كله خلال خمسة أيام عمل.

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