أنشطة وفعاليات تراثية في «إقامة دبي»

المصدر: دبي - البيان

ضمن احتفالات اليوم الوطني الـ48، نظّمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي عدداً من الأنشطة والفعاليات التراثية في مقرها الرئيس، انطلقت في 24 من نوفمبر، وتستمر حتى 28 نوفمبر الجاري، وسط أجواء احتفالية وطنية وتراثية مفعمة بعبق الماضي العريق، تؤكد أسمى معاني الهوية الوطنية والانتماء والولاء لمسيرة الاتحاد التي أرسى دعائمها المغفور لهما بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، ويأتي هذا التنظيم بهدف المشاركة في المناسبات الوطنية، وتعزيزاً لقيم الولاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة.

وتضمنت احتفالات «إقامة دبي» باليوم الوطني مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تمتاز بالطابع التراثي، منها معرض لعرض المنتجات وعرض للسيارات الكلاسيكية القديمة، إضافة إلى سوق العربات وركن المأكولات الشعبية، كما تضمنت فعاليات اليوم الوطني أيضاً عروضاً ومسابقات وعدداً من الأنشطة الشعبية والترفيهية المتنوعة للأطفال.

واحتفلت الإدارة في مطار دبي الدولي بمجموعة من الفعاليات، تضمنت معرضاً لبيع المنتجات المتنوعة ينطلق في 28 نوفمبر ويستمر حتى 5 ديسمبر 2019.

وتأتي هذه الاحتفالات ضمن احتفالات الدولة بيومها الوطني وبمسيرة الإمارات الحافلة بالإنجازات الوطنية، وتعكس هذه الاحتفالات حرص الإدارة على المشاركة في هذا العرس الوطني المميز، لترسيخ الهوية الوطنية في أبنائها وبناتها الموظفين، وتجديد الولاء والانتماء للوطن الغالي المعطاء.