صقر غباش: المناسبة استذكار لروح وشخصية مؤسس الاتحاد

المصدر: أبوظبي - البيان

احتفل المجلس الوطني الاتحادي باليوم الوطني الثامن والأربعين، لقيام دولة الإمارات في مقرة بأبوظبي وذلك بحضور معالي صقر غباش رئيس المجلس وأعضاء المجلس والأمين العام للمجلس والأمناء العامين المساعدين للمجلس ومدراء الادارات وموظفي الأمانة العامة.

وقال معالي صقر غباش: في هذا اليوم التاريخي نستحضر ملء القلوب والعقول، وبكل آيات الحب والعرفان والتقدير روح وشخصية مؤسس الاتحاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأخيه المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وإخوانهما المغفور لهم حكام الإمارات الذين وضعوا اللبنة الأساسية لبناء اتحادنا وقيام الدولة التي التحمت عُراها، وقويت روابطها، وتوثقت وشائجها في ضمير وعقل كل مواطن.

وبفضل حكمة القيادة التي أسست، وإصرار ووعي القيادة التي تُكملُ مسيرة البناء في شتى مجالات الحياة، استحقت دولتنا مكانتها بين صفوة دول العالم بما حققته وتحققه كل يوم من السعادةِ والأمن لمواطنيها والمقيمين على أراضيها.

دولة عصرية

وقال معاليه: نحتفل في هذه الأيام بذكرى عزيزة على قلب كل مواطن إماراتي ألا وهي الذكرى الثامنة والأربعون لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة التي استطاعت في مدى زمني قياسي في عمر الأمم - منذ تأسيسها وحتى الآن ـ أن تكونَ دولة عصرية نموذجية في النهضة والتطور، وشريكاً فاعلاً ومؤثراً في رصيد التطور العالمي والتقدم الإنساني.

وأضاف معاليه: بهذه المناسبة الغالية نرفع جميعاً أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات الكرام وأولياء العهود، وإلى شعب الإمارات الكريم. داعين الله سبحانه وتعالى أن يديم على دولتنا نعمة الأمن والاستقرار، وأن يحفظ قيادتها وشعبها.

تجديد العهد

وقال معاليه بهذه المناسبة الكريمة فإننا جميعاً في المجلس الوطني الاتحادي نجدد العهد والولاء لقيادتنا الرشيدةِ ولشعب الإمارات الوفي، على أن تظلَ أيدينا مُتكاتفة، وسواعدُنا مترابطة لرفعة وطن راسخ في قلوبنا، ولتبقى رايته شامخة خفاقة، ولنظل حريصين كل الحرص على هويته وثوابته ومكتسباته، وسندنا في كل ذلك حكمة قيادة مخلصة، ومعها شعب وثق كل الثقة في أن تلك القيادة تقوده دوماً إلى الخير والارتقـاء.

فعاليات

وشاهد رئيس وأعضاء المجلس والحضور فعاليات الاحتفال باليوم الوطني، والتي شارك فيها جميع موظفي الأمانة العامة فعاليات ثقافية وتراثية متنوعة، والذين أكدوا خلالها المكانة الكبيرة لهذه المناسبة في نفوسهم.

برنامج

اشتمل برنامج الحفل على معرض الصور الفوتوغرافية تحت عنوان زايد والتسامح، وأيضاً على خيمة تراثية عرضت بها المشغولات اليدوية ذات الطابع التراثي والمنتجات التقليدية القديمة التي قدمت تشكيلة متنوعة وغنية من المنتجات التراثية عكست أصالة التراث الإماراتي.