%48 حسماً على تذاكر جلسات الكتّاب في مهرجان طيران الإمارات للآداب

المصدر: دبي - البيان

يقدّم مهرجان طيران الإمارات للآداب، احتفالاً باليوم الوطني الثامن والأربعين لدولة الإمارات، حسماً رائعاً بنسبة 48% على تذاكر جلسات مختارة للكتّاب الإماراتيين، الذين يستحقون أن يسلط الضوء عليهم وعلى أعمالهم على نحو أفضل.

ويقام المهرجان برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الفترة من (4 - 9) فبراير 2020، بالشراكة مع طيران الإمارات، وهيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، الهيئة العامة للإمارة التي تُعنى بالثقافة والفنون والتراث، ويستضيف 150 كاتباً من جميع أنحاء العالم، منهم أكثر من 60 من الكتّاب المقيمين في دولة الإمارات، و30 من هؤلاء الكتاّب من كبار المفكرين والكتّاب الإماراتيين.

كتاب ومفكرون

يُطبق الحسم، وقيمته 48% على جلسات أهم عشرة من الكتّاب والشعراء والمفكرين الإماراتيين، وهم: خالد الحوسني- مدرب في الإبداع والابتكار وإدارة التغيير، ومؤلف كتاب «القيادة الابتكارية وإدارة الأداء»، وقد كتب العديد من المقالات حول القيادة.

والكاتبة مريم البلوشي التي نشرت خمسة كتب. تتناول سلسلتها، «لم أفشل»، تجارب العمل الواقعية، وستشارك مريم البلوشي الكاتب خالد الحوسني في جلسة ثرية، يقدّمان فيها أفكارهما حول الوقت المناسب لتغيير المهنة أو السعي للحصول على ترقية، وذلك لمساعدة الحاضرين على تخطي الجمود الوظيفي والتطلع لتحقيق أحلامهم في المسار المهني.

والقاص المعروف محمد المر، والذي أصدر 15 مجموعة قصصية، ترجمت منها مجموعتان إلى الإنجليزية، «حكايات دبي»، و«غمزة موناليزا». سيحدّثنا في المهرجان عن الحكاية التي أنتجت ألف حكاية أخرى، عن ألف ليلة وليلة.

وكذلك مريم السركال مؤلفة كتب الأطفال، قصتها الأولى، «شعر ميرا المجعد»، وهي قصة مشوقة مؤثرة استوحتها من ابنتها ميرا.

والكاتبة صالحة عبيد التي نشرت العديد من المجموعات القصصية، آخرها قصة «خصلة بيضاء بشكل ضمني». فازت بجائزة العويس للإبداع لأفضل عمل روائي لعام 2015. ستصحبنا صالحة عبيد في رحلة تاريخية تركز فيها على تحول المجتمع الإماراتي من خلال قصص مُسّلَم وميرا ومطر.

بصمات راسخة

كما يتحدث جمال بن حويرب، المستشار الثقافي لحكومة دبي، في جلسته مع مجموعة من المشاركين عن المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، أحد أكثر قادة العالم تبصراً ونفاذ رؤية، والقائد الذي ترك بصمات راسخة على الحياة السياسية والاقتصادية، والرفاه الاجتماعي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وهناك الدكتور حبيب الملا، المتخصص في سياحة الطهو وثقافات الشعوب، وقد نقل لنا شغفه ببراعة في كتابه «رحلة إلى عالم المطاعم». سيحدّثنا في جلسته في مهرجان طيران الإمارات عن كتابه، وعن نظرته للأطعمة وفنون الطهو، التي لم تعد مجرد مأكولات شهية وأطباق؛ لقد غدت تمثيلاً للمجتمعات المختلفة ومظهراً للثقافة والهوية والتاريخ.

وجلسة للشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي النعيمي، الملقب بـ«الشيخ الأخضر»، وفي هذه الجلسة المحفزة للتفكير، سيتناول الخطوات التي يجدر بنا اتخاذها في حياتنا لتحقيق مستقبل مستدام.

ويشارك الكاتب والشاعر علي الشعالي، مؤسس ومدير تنفيذي لدار الهدهد للنشر، وسوف يقوم الشعالي بإطلاق روايته الأولى «الحي... الحي» التي طال انتظارها في مهرجان طيران الإمارات للآداب.

كما تشارك الكاتبة ريم الكمالي، مؤلفة «سلطنة هرمز» و«تمثال دلما»، مع علي الشعالي وحسين المطوع حوار في النقد الأدبي، ويناقشون مواضيع ملحة تؤثر على سوية الأعمال الأدبية، مثل تأثير النشر المتزايد على الجودة، وما إذا كان نجاح المؤلف يعتمد فقط على مبيعات الكتب، وعلاقة النقد بالثقافة.