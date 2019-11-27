حاكم أم القيوين: الاحتفال باليوم الوطني تجديد للولاء والانتماء إلى القيادة الحكيمة

المصدر: أم القيوين - وام

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أن الاحتفال باليوم الوطني الـ48 للدولة يُعدّ مناسبة غالية لتجديد الولاء والانتماء إلى القيادة الحكيمة لدولة الإمارات، والحفاظ على ميراث الآباء والأجداد المؤسسين لهذه الدولة الفتية، وترسيخ معاني دولة الاتحاد في نفوس الأجيال الحالية التي تنعم بثماره وخيراته، وتواصلاً لمسيرة التقدم والازدهار بإرادة قوية وخطى واثقة، لتحقيق المزيد من الرقي للوطن والمواطنين، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

جاء ذلك خلال حضور سموه وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، فعاليات الاحتفال الذي تنظمه اللجنة العليا للاحتفالات في أم القيوين، بمناسبة اليوم الوطني الـ48 للدولة.

حضر الاحتفال الشيخ خالد بن راشد المعلا، رئيس الديوان الأميري بأم القيوين، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة البلدية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا، رئيس دائرة التخطيط العمراني، واللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، القائد العام لشرطة أم القيوين، وعدد من الشيوخ، وعلياء الغفلي، المديرة العامة لدائرة السياحة والآثار رئيسة اللجنة العليا للاحتفالات بأم القيوين، ومديرو الدوائر المحلية والاتحادية، وجمع غفير من المواطنين والمقيمين.

تبريكات

وتوجه صاحب السمو حاكم أم القيوين بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات والمقيمين على أرض هذه الدولة الطيبة.

كيان شامخ

قال صاحب السمو حاكم أم القيوين إن الاحتفال باليوم الوطني الـ48 هو استذكار لقيام اتحاد الإمارات الذي أصبح كياناً راسخاً شامخاً مدعوماً بالتلاحم الوطني مع قيادتنا الرشيدة، ومعززاً لقدراتنا وإمكاناتنا البشرية والاقتصادية والاجتماعية.