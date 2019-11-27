أبوظبي تستعد لأكبر دورة من «سيال الشرق الأوسط»

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» عن استكمالها الاستعدادات اللازمة لإطلاق الدورة العاشرة من معرض سيال الشرق الأوسط 2019، والذي يقام خلال الفترة من 9 وحتى 11 ديسمبر المقبل والتي تعد النسخة الأكبر من المعرض.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بحضور خليفة القبيسي، المدير التنفيذي التجاري لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض ومجموعة الشركات التابعة لها، وسعيد المنصوري، المدير التنفيذي لشركة آيدكس التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض، وناصر محمد الجنيبي المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة، وهلال الهاملي، نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، والمهندس ثامر القاسمي، المتحدث باسم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

ومن المتوقع أن يشهد الحدث العالمي البارز، الذي رسخ مكانته الرائدة في المنطقة إحدى أفضل المنصات القادرة على توفير الفرص الاستثمارية القيّمة للشركات العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات والضيافة، مشاركة عدد قياسي من الشركات العارضة والزوار على حد سواء، حيث ارتفع عدد الشركات العارضة في الدورة الحالية ليصل لأكثر من 1143 شركة مقارنة بدورة العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 5%، في حين ارتفع عدد الدول المشاركة ليصل إلى 50 دولة، بنسبة نمو وصلت إلى 2% في الفترة ذاتها.

وتعد الدورة العاشرة للمعرض الأكبر في تاريخه منذ انطلاقته الأولى في عام 2010، وينظم من قبل شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، ومجموعة كوميكس بوزيوم الفرنسية، أحد أكبر منظمي المعارض والمؤتمرات العالمية، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

وتعقد الدورة الحالية تحت شعار «إعادة صياغة الابتكار في قطاع الأغذية والمشروبات والضيافة»، وذلك بمشاركة مؤسسات محلية وإقليمية وعالمية متخصصة، لتسليط الضوء على أحدث الابتكارات والتقنيات والأمن الغذائي العالمي والاتجاهات العالمية المستقبلية في قطاع الأغذية والمشروبات والضيافة.

وستشهد فعاليات المعرض مجموعة كبيرة من الفعاليات والأنشطة.

مساهمة اقتصادية

وقال خليفة القبيسي، المدير التنفيذي التجاري لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض ومجموعة الشركات التابعة لها: «يعد معرض سيال الشرق الأوسط، إحدى أبرز وكبرى الفعاليات العالمية المتخصصة في قطاع الأغذية والضيافة، على الصعيدين الإقليمي والدولي».

ومن جهته، قال سعيد المنصوري، المدير التنفيذي لشركة آيدكس التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض: «من المقرر أن تسجّل الدورة العاشرة من معرض سيال الشرق الأوسط 2019 والتي تعد الأكبر في تاريخه، نمواً كبيراً من حيث مشاركة المؤسسات المحلية ».

منصة

يعد معرض أبوظبي للتمور من أهم محاور التركيز الرئيسة في معرض سيال الشرق الأوسط، وهو الوحيد من نوعه على مستوى العالم المعني بتعاون الشركات في مجال ثمار نخيل التمر، ويمثل أكبر منصة دولية متميّزة تُتيح للجهات العارضة فرصة استعراض منتجاتها وتعزيز حضورها في السوق العالمي.