نهيان بن زايد يحضر العرس الجماعي لأبناء منطقة الوثبة

المصدر: أبوظبي - وام

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، شهد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أمس حفل الاستقبال الذي أقيم في مجلس الوثبة بأبوظبي بمناسبة العرس الجماعي لعدد من أبناء المنطقة.

وحضر الحفل سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وعدد من أصحاب السعادة.

وهنأ سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان والحضور جميع العرسان وذويهم بهذه المناسبة السعيدة، متمنياً لهم حياة سعيدة ومستقرة.

من جانبهم أعرب العرسان وأسرهم عن شكرهم للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي لا يدخر جهداً في سبيل إسعاد شباب الوطن ودعمه بكل الوسائل التي تكفل له حياة رغيدة ملؤها السعادة والرفاه.. مشيدين في الوقت نفسه برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لهذا العرس الجماعي الذي أدخل الفرحة إلى قلوبهم وقلوب ذويهم في هذه المناسبة السعيدة.

وقدمت فرق الفنون الشعبية أنواعاً مختلفة من الأهازيج والفنون التراثية والقصائد.