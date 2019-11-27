حديقة أم الإمارات تحتفي باليوم الوطني

المصدر: أبوظبي - البيان

تستعد حديقة أم الإمارات لتنظيم باقة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية بمناسبة اليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات، وتتمحور حول أبرز المعالم الثقافية التي تتميز بها الإمارات السبع، وذلك يومي 2 و3 ديسمبر.

وسيحظى الزوار بفرصة الانطلاق في رحلة مشوقة بين مختلف الإمارات والاستمتاع بالقصص التراثية والأنشطة الترفيهية والثقافية وأشهى المأكولات التقليدية، إضافة إلى استعراض لتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة ضمن «متحف إرث الإمارات»، الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع «مجموعة الشباب الإماراتي المبدع».

وتستضيف الحديقة مجموعة واسعة من الأنشطة الاحتفالية الأخرى بما في ذلك عرض الصقارة والرسم بالحناء والدكاكين التقليدية وعروض العيالة، إضافة إلى عروض البالونات وصاحب الأرجل الطويلة والرسم على الوجوه والطائرات الورقية.

ورش عمل

وستشمل الاحتفالات ورش عمل لتعليم الضيوف كيفية إعداد الأطباق الإماراتية الشعبية بما في ذلك اللقيمات وخبز الرقاق، إضافة إلى كيفية إعداد البخور الإماراتي. وستشهد الاحتفالات عرضاً للفرقة الحربية وعروضاً لليولة.