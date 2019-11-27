حمدان بن زايد يستقبل رئيس حزب المسلم فنكشنل الباكستاني

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، في قصر النخيل، ألبير بكارا صبغة الله الراشدي، رئيس حزب المسلم فنكشنل في باكستان.

وقدّم ألبير بكارا الراشدي التعازي لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان.

وأعرب عن شكره لدولة الإمارات على دورها في مساعدة الشعب الباكستاني في مختلف الظروف التي مرّ بها وإقامة المشاريع التنموية في القطاعات كافة.

حضر اللقاء أحمد مطر الظاهري، مدير مكتب سمو ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وبير ياسر، نائب رئيس حزب المسلم فنكشنل الباكستاني.