«كهرباء دبي» تعزّز ثقافة السلامة بين الموظفين والمتعاملين

المصدر: دبي - البيان

دشن سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، فعاليات «أسبوع الصحة والسلامة الداخلي»، والذي تنظمه الهيئة للعام الـ 10 ويتضمن العديد من الأنشطة التي تهدف إلى رفع الوعي بأهمية ثقافة الصحة والسلامة المهنية لدى الموظفين والمتعاملين والشركاء، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة للارتقاء بمعايير الصحة والسلامة في مشروعاتها وأنشطتها وعملياتها التشغيلية، وحرصها على أن يكون جميع الموظفين على اطلاع بأحدث التطورات في هذه المجالات.

وتتضمن فعاليات الأسبوع في مختلف فروع الهيئة محاضرات توعوية وورش عمل ومسابقات حول موضوعات الصحة والسلامة المهنية، إضافة إلى عرض أحدث تقنيات الوقاية من الحرائق، والصحة والسلامة في قطاع المؤسسات الخدماتية.

كوادر مدربة

وبهذه المناسبة قال سعيد محمد الطاير: «تحرص «كهرباء دبي» على توفير بيئة صحية وآمنة لجميع الموظفين والشركاء والمتعاملين، ولدينا كوادر مدربة ومؤهلة وفق أعلى المعايير العالمية في مجالات السلامة والصحة المهنية والبيئة.

كما نحرص كذلك على أن يكون جميع موظفي الهيئة وموظفي شركائنا من الاستشاريين والمقاولين والموردين على اطلاع بأحدث الأنظمة وأهم المستجدات وأفضل الممارسات في الصحة والسلامة المهنية للوصول إلى أعلى مستويات التميز والجودة من خلال التدريب المستمر وتبادل المعارف والخبرات ومناقشة آليات وأساليب الارتقاء بأنظمة صحة وسلامة الكوادر البشرية وسُبُل تحسين الكفاءة الإنتاجية والتشغيلية وتعزيز الاستدامة في إطار مسؤوليتنا تجاه موظفينا ومتعاملينا وشركائنا والمجتمع بشكل عام، انطلاقاً من رؤية الهيئة كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، وحرصنا على ضمان مستقبل أكثر استدامة وإشراقاً لأجيالنا القادمة».

جهود

ويشار إلى أن جهود الهيئة في مجال الصحة والسلامة والبيئة توجت بالعديد من الجوائز العالمية، حيث فازت الهيئة بجائزة «سيف الشرف في الصحة والسلامة» للمرة الـ 12، وأعلن مجلس السلامة البريطاني بأن الهيئة هي المؤسسة الوحيدة على مستوى العالم التي تفوز بجائزتي الشرف العالمية في البيئة وسيف الشرف في الصحة والسلامة لـ 7 سنوات متتالية، لتكون بذلك أول مؤسسة عالمية تفوز بهاتين الجائزتين في نفس الوقت.

كما حصدت الهيئة جائزة «أفضل الأعمال»، إحدى أرفع الجوائز في المملكة المتحدة ضمن فئة الصحة والسلامة. ونجحت الهيئة في تجديد النظام الإداري للصحة والسلامة المهنية، وحصلت على اعتماد مجلس السلامة البريطاني كمركز للتدريب، لتكون أول جهة حكومية في دبي تحصل على هذا الاعتماد، حيث يحصل الذين يخضعون للتدريب على يد فريق التدريب من موظفي الهيئة على شهادات معترف بها في مجال السلامة والصحة المهنية من مجلس السلامة البريطاني.