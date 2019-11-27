إطلاق «إعانة» لدعم مرضى التصلب اللويحي والأكزيما والربو

المصدر: دبي - البيان

وقعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مذكرة تفاهم مع شركتي «سانوفي افنتيس جروب»، وشركة أكسيوس للرعاية الصحية، بهدف إطلاق مبادرة «إعانة» لدعم المرضى المصابين بالتصلب اللويحي المتعدد المنتكس - المعاود «RMS» والتصلب اللويحي المتعدد متكرر الانتكاس «RRMS»، والتهاب الجلد التأتبي المتوسط إلى الشديد المعروف باسم الاكزيما التأتبية، وبعض حالات الربو الحرج، وذلك من خلال توفير الأدوية والعلاج المناسب لهم وتطوير الخدمات المقدمة لهم وضمان استمرارية وصول الدواء وفقاً لخطة العلاج التي وصفها الطبيب المعالج.

وجرت مراسيم توقيع مذكرة التفاهم في ديوان الوزارة، حيث وقّع ممثلاً لوزارة الصحة ووقاية المجتمع الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص في الوزارة، ومن طرف شركة سانوفي جان بول شوير المدير العام، وأنس السفاريني المدير التنفيذي لشركة اكسيوس للرعاية الصحية.

وتوفر المبادرة الأدوية المناسبة للمرضى المؤهلين للبرنامج وغير المشمولين بالتأمين الصحي والمتعثرين مالياً لضمان حصولهم على علاجهم بشكل مستمر، والذي بدوره يسهم في تحسين نتائج علاج المريض والتزامه بالعلاج الموصوف له.

تطلعات المرضى

وفي معرض التعليق على توقيع الاتفاقية قالت الدكتورة رقية البستكي مدير إدارة الدواء في وزارة الصحة ووقاية المجتمع:«إن المبادرة تأتي في إطار تحقيق استراتيجيات وأهداف الوزارة في اتباع المعايير العالمية في علاج المرضى والاستجابة لتطلعاتهم، وتحقيق الشراكة المستدامة بين كافة الأطراف التي تهتم بالعناية بالمرضى وتأمين حاجاتهم، وتمكينهم من الوصول إلى حلول مبتكرة لمساعدتهم على الشفاء».

وتبدأ رحلة المريض في المبادرة بعد أن يعاينه طبيب مختص ويصرف له العلاج المناسب لحالته الصحية، وإذا واجه المريض حاجزاً مادياً يمنعه من متابعة علاجه والالتزام به، يحوله طبيبه للمبادرة التي تنفذها شركة أكسيوس، وفي كل الأحوال يتم التعامل مع المريض بشفافية تامة وتحرص شركة أكسيوس على الحفاظ على سرية البيانات وتسهيل التواصل بين كافة الجهات المعنية كالجمعيات الخيرية ووكيل الدواء بالإضافة إلى شركاء البرنامج الأساسيين المتمثلين بوزارة الصحة ووقاية المجتمع وشركة سانوفي.