70 % السمنة في دول الخليج

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت مفوضية مرشدات الشارقة، يوماً توعوياً بمشاركة 20 مرشدة من منتسباتها لزيادة وعيهن بمخاطر السمنة، وخطورة اتباع أنماط حياة غير صحية، نظراً لخطورة السمنة على أفراد المجتمع، حيث كشف دراسة صادرة عن منظمة الصحة العالمية أن معدلات زيادة الوزن في دول الخليج تعد من أعلى النسب في العالم، إذ تجاوزت نسبتها 70%، وأن دولة الإمارات تحتل المرتبة الثالثة خليجياً في معدلات السمنة.

وتضمنت الفعالية التي أقيمت في حديقة مشرف في إمارة دبي، محاضرة توعوية لزيادة وعي الفتيات حول أهمية اتباع أنماط حياة صحية، وضرورة ممارسة أنشطة رياضية بشكل يومي، حفاظاً على سلامتهن الجسدية ولحمايتهن من الإصابة بالسمنة، التي تعد من الأسباب الرئيسية للإصابة بكثير من الأمراض المزمنة بما فيها، أمراض القلب والكبد والسكري، وعدة أنواع من السرطانات.

وشهد البرنامج مجموعة من الفعاليات والأنشطة الرياضية والبدنية والترفيهية، التي عرفت المشاركات بالعديد من التمارين التي يمكنهن القيام بها، لخفض معدلات الدهون في الجسم وزيادة نسبة العضلات، والالتزام بتناول الأطعمة المفيدة، فضلاً عن تشجيعهن على دعم بعضهن من خلال تبادل النصائح ووصفات الطبخ الصحية، ونشرها بين أفراد العائلة.