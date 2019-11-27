77 دورية لتأمين احتفالات اليوم الوطني برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

استكملت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة كل استعداداتها، لاستقبال احتفالات اليوم الوطني 48، عبر وجود 77 دورية مرورية ومدنية لتسهيل انسيابية حركة السير والمرور، وتجنب الازدحام والاختناقات المرورية، كما ستعمل بكل طاقاتها للاستجابة الفورية، وتلقي البلاغات على الرقمين (999) للحالات الطارئة و(901) للحالات غير الطارئة وللبلاغات البسيطة، وتقديم العون والمساعدة المطلوبة.

واجتمع العميد عبد الله منخس رئيس اللجنة الدائمة لتأمين الاحتفالات والفعاليات مع كل أعضاء اللجنة، وأكد مدى أهمية أن يشارك الجميع في فرحة اليوم الوطني، وذلك بالتكاتف جنباً إلى جنب في حفظ الأمن والاستقرار الوطني، كما أعدت خطة شاملة لتوفير الأمن، والسلامة المرورية.