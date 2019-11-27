شرطة الشارقة تستعد للاحتفال بيوم الشهيد واليوم الوطني

المصدر: الشارقة - البيان

ترأس العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام لشرطة الشارقة، بقاعة شهداء الإمارات بمقر القيادة، الاجتماع الخاص بمناقشة استعدادات شرطة الشارقة خلال العطلة الرسمية بمناسبة يوم الشهيد واليوم الوطني الـ 48 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتأمين الاحتفالات الخاصة به على مستوى الإمارة، بحضور المديرين العامين، ومديري الإدارات، لوضع التدابير الأمنية الشاملة التي تعزز من سلامة وأمن أفراد الجمهور خلال احتفالاتهم بهذا اليوم المجيد، حيث اطمأن خلال الاجتماع على اكتمال الجاهزية لدى الإدارات المختصة بتأمين احتفالات الإمارة باليوم الوطني.

وأكد العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام، حرص شرطة الشارقة على توفير أجواء آمنة تساعد أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين على الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب الجميع، بمنع حدوث كل ما قد يعكر صفوها، وذلك بتوفيرها لكل عناصر النجاح لذلك، من آليات مجهزة، وعناصر مؤهلة للتعامل مع كل طارئ، سواء كان على الطرقات الرئيسة، والمناطق البرية، أو الأماكن المخصصة للاحتفالات، حاثاً أفراد الجمهور بالتعاون مع توجيهات رجال الشرطة والأمن، التي تهدف إلى تحقيق سلامتهم خاصة المتواجدين في أماكن الاحتفالات، ومرتادي المناطق البرية باحترام خصوصيتها، حيث تعتبر متنفساً لكثير من الأسر والعائلات، والابتعاد عن السلوكيات السلبية التي قد ينجم عنها الكثير من المنغصات.