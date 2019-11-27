5 فعاليات في أبوظبي خلال ديسمبر لتمكين الأمن الغذائي

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

تستضيف أبوظبي خلال ديسمبر 5 فعاليات لتمكين الأمن الغذائي، والمتمثلة في المعرض الدولي للاستثمار الزراعي «أجري سكيب»، ومعرض سيال الشرق الأوسط ومعرض أبوظبي الدولي للتمور، إلى جانب استضافة الاجتماع العالمي الثاني للشبكة الدولية لسلطات سلامة الأغذية المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية «إنفوسان» والاجتماعات الإقليمية المصاحبة له، ومعرض «فود فور إيفر» والذي ينظم برعاية وزارة التغير المناخي والبيئة، ويختص بتعزيز جهود الحد من فقد وهدر الأغذية، ومن المقرر أن يستقطب الحدث مشاركة نحو 50 شركة عارضة تعرض أصولاً زراعية متاحة للاستثمار الخارجي في 22 دولة و300 زائر من 37 دولة.

وتأتي هذه الفعاليات تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

15 ابتكاراً

وعلاوةً على الاجتماعات الفردية المباشرة وورش العمل وفرص تعزيز شبكات العلاقات، يشهد الحدث فعالية جديدة هي منطقة التكنولوجيا الزراعية «أغ تك»، والتي ستضم 15 ابتكاراً زراعياً من كافة أنحاء العالم ما زالوا في المرحلة النظرية أو التجريبية، وذلك بهدف مساعدة المبتكرين على إيجاد المستثمرين المناسبين لإطلاق منتجاتهم تجارياً.

ومن جانبه قال ناصر محمد الجنيبي، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة: «إن معرض «أغري سكيب» هو فعالية فريدة من نوعها على المستوى العالمي تجمع المستثمرين الدوليين في القطاع الزراعي مع الراغبين في طرح الأصول الزراعية والغذائية للاستثمار وتوفر لهم البيئة المناسبة لخلق شراكات فاعلة تدعم منظومة الأمن الغذائي على الصعيد الوطني والعالمي».

وأشار إلى أن الشركات الوطنية العاملة في مجال الزراعة وإنتاج الغذاء تحظى بمكانة عالمية متميزة ولدى بعضها محفظة متنوعة من الأراضي الزراعية والأصول الغذائية في كثير من دول العالم، ويمثل المعرض فرصة لزيادة استثماراتها حول العالم وتنويع محفظة أصولها بما يدعم نمو القطاع الوطني ويعزز من مظلة الأمن الغذائي.