مسؤولون يشيدون باختيار سلطان القاسمي الشخصية الداعمة لقضايا المجتمع

المصدر: الشارقة - وام

أشاد عدد من رؤساء الدوائر الحكومية بإمارة الشارقة باختيار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الشخصية الداعمة لقضايا المجتمع من قبل برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي بدورته الـ 5، حيث أكد الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»: «أن تكريم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمنحه «وسام أم الإمارات» جاء تقديراً لمبادرات سموه وعطاءاته التي جعلت مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر أماناً واستقراراً، والإنسان فيه أكثر ثقافة ومعرفة».

وقال: «كلنا فخرٌ واعتزاز بحصول صاحب السمو حاكم الشارقة على هذا الوسام المستحق لقائد استثنائي جعل الإنسان محور التنمية وأساس التقدم، وعمل على إطلاق المبادرات وتنفيذ المشاريع التي تتمحور حول العلم والمعرفة والقيم المجتمعية والإنسانية، لتكون رؤى وتوجيهات سموه سبيلاً للارتقاء الحضاري والنهضة المعرفية التي تنعكس إيجاباً على جميع المجالات».

مسيرة حاكم

وبدورها قالت هنا السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة: «إن تكريم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بمنحه «وسام أم الإمارات» جاء تقديراً لمسيرة حاكم جعل شعبه في موضع العناية والرعاية في مختلف المجالات الإنسانية والمجتمعية والثقافية لتأمين الحياة الكريمة له وجعله نقطة انطلاق جميع المشاريع التي قدمتها الشارقة من أجل خير الإنسانية».

وأكدت السويدي «أن منح سموه الوسام الذي يحمل اسم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، يحمل في أبعاده رسالة شكر وتقدير لصاحب السمو حاكم الشارقة الذي ظل دائماً يدعم المرأة، ويحرص على تمكينها كي تعزز مشاركتها في تنمية مجتمعها وتسهم في تطوره وتقدمه».

محور التنمية

وإلى ذلك أكد علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي «أن منح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي «وسام أم الإمارات» هو تقدير مستحق لقائد جعل الإنسان وثقافته ومعرفته وأمنه واستقراره محور التنمية وأساس النهضة في نموذج للقائد الملهم الذي تقوم على يديه المجتمعات وتنهض الشعوب لتكون قدوة للعالم بأسره».