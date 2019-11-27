«بيت الشعر» ينظم أمسيتين بمناسبة اليوم الوطني

المصدر: دبي - البيان

ينظم «بيت الشعر»، التابع لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أمسيتين شعريتين بمناسبة اليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات، بمشاركة نخبة من الشعراء الإماراتيين المميزين، وذلك يومي 29 نوفمبر و 2 ديسمبر في منطقة لا مير بدبي.

ويشارك في الأمسية الشعرية التي تقام بتاريخ 29 نوفمبر كل من الشعراء: سعيد سالم بخيت الكعبي، ومحمد المحرمي، وأحمد محمد الفهدي، فيما تقدم الأمسية الإعلامية سامية مراد، وتقام الفعالية في 6، وتستمر حتى السابعة مساءً. أما الأمسية الشعرية، التي تقام بتاريخ 2 ديسمبر، فسوف يشارك فيها كل من الشعراء: عبد الله حمدان الدرعي، وعبد الله سعيد الهاجري، وعلي سالم الهاملي، وتقدم الأمسية الإعلامية دارين عبد الله. وتبدأ في 6، وتستمر حتى 7 مساءً.