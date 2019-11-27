انتخاب رئيس ومقرر لجنتي «الدفاع والداخلية والخارجية» و«التقنية» في «الوطني»

المصدر: دبي - البيان

عقدت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعها الثاني من دور الانعقاد العادي الأول للفصل الـ 17، أمس في مقر الأمانة العامة بأبوظبي، وجرى انتخاب الدكتور علي راشد عبدالله النعيمي رئيساً، وناصر اليماحي مقرراً، وذلك وفقاً للمادة 52 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وقال الدكتور علي النعيمي، رئيس اللجنة: «إن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها على خطة عملها الرقابية والتشريعية خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، وعلى الموضوعات العامة ومشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمالها».

وأضاف: «أن اللجنة اطلعت على التقرير الخاص بموضوع «سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني» والذي تمت مناقشته ضمن محاور: تدريب وتأهيل منتسبي إدارات الدفاع المدني وفق التطورات العمراني، وبرامج التوعية حول شروط الأمن والسلامة في المجتمع، والتنسيق مع الجهات المختصة في توحيد شروط الأمن والسلامة للمباني والخدمات المقدمة من الدفاع المدني».

وفي إطار آخر عقدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية للمجلس الوطني الاتحادي، اجتماعها الثاني من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي أمس الأول بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، وانتخبت عائشة راشد ليتيم رئيسة، ومحمد عيسى الكشف مقرراً.

وقالت عائشة راشد ليتيم، رئيسة اللجنة: «إن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها على خطة عملها خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، واستعرضت مشروعات القوانين والموضوعات العامة التي ستناقشها خلال هذا الدور، ضمن اختصاصات المجلس الوطني الاتحادي التشريعية والرقابية».

وأضافت: «أن اللجنة اطلعت أيضاً على خطة عملها لمناقشة موضوع الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، حيث ستناقش اللجنة الموضوع ضمن المحاور التالية التوطين في شركات الاتصالات، وجودة الخدمات المقدمة للجمهور، وأسعار الخدمات والأرباح والخسائر، والمسؤولية المجتمعية، وتنمية صناعة الاتصالات ونظم المعلومات في الدولة، كما تم الاطلاع على قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع سياسة وزارة الطاقة والصناعة».