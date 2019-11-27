«نيابة دبي» تكرّم شركاء «نبراس»

نظّمت النيابة العامة بدبي حفل تكريم للشركاء والجهات الداعمة والمدارس المشاركة في برنامج نبراس في السنة الدراسية 2018 /‏ 2019، في قاعة ندوة الثقافة والفنون، لإسهامهم في إنجاح النسخة العاشرة من «نبراس»، المعني بتوعية طلبة المدارس وتثقيفهم قانونياً واجتماعياً.

ورحّب المستشار محمد علي رستم بو عبد الله، المحامي العام الأول، رئيس نيابة الأسرة والأحداث، رئيس فريق برنامج نبراس، بالحضور، ثم كرّم الشركاء والمحاضرين وممثلي المدارس الحكومية والخاصة لتعاونهم البنّاء ودورهم الأساسي في إنجاح برنامج «نبراس».

كما استعرض، خلال الحفل، نتائج وإحصائيات العام الدراسي 2018 /‏ 2019، إذ بلغ إجمالي عدد الطلبة المشاركين ببرنامج نبراس (1400)، منها (35) مدرسة موزعة بين مدارس حكومية وخاصة، وبنحو (530) طالباً وطالبة استفادوا من المواد التثقيفية لنبراس من المدارس الحكومية، وأشرف عليهم (36) مدرّساً وإدارياً، فيما شارك من المدارس الخاصة (870) طالباً وطالبة، تحت إشراف (56) معلماً وإدارياً.

وأوضح المستشار محمد بو عبد الله أن البرنامج حقق نسبة رضا مرتفعة لكل من المدارس الحكومية والخاصة، فقد حققت الحكومية 93%، فيما بلغت الخاصة نسبة 97%، وعلى صعيد التأثير والاستفادة حققت المدارس الخاصة نسبة أعلى بلغت 95%، أما الحكومية فحققت نسبة 92%، وأردف بأن آلافاً من الطلبة استفادوا من البرنامج منذ بدء تطبيقه.